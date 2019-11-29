理大被围13天和平解封 校长：不幸中大幸 使学校避免了一场浩劫

香港警方围困香港理工大学周五进入第十三日，警方在经过了一天前与消防等多个部门进入校内查证和处理危险品后，终将管辖权交还理大。理大校长滕锦光等进入校内勘察表示，事件因为社会的政治风波，使理大成为最大的受害者，并称事件得以和平解决，是不幸中之大幸，使学校避免了一场浩劫。

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港警自11月18日起包围理大，与校内留守的上千名示威者对峙，双方间警民暴力持续。警方为了防止有示威者和学生逃跑则在校区外约500米处设防线包围校园，在经过了区议员选举等重大政治事件后，直到当地时间29日中午才解除封锁理大，并将校园交还给校方。据香港01报道，港警公共关系科总警司郭嘉铨最新介绍称，自6月反修例运动爆发后，警方至今总拘捕人数5890人，包括涉嫌暴动、非法集结等，当中理大事件共拘捕1377人，由理大离开被拘捕的有810人，567人于理大外围或周边被拘捕，18岁以下人士登记人数有318人。警方称，他们参与组成的安全小组在周三和周四进入校园，至周五10时完成搜证及移除危险品，并于中午将理大一带封闭的道路重开。警方指，在这一行动中检获3989支汽油弹、1339支压缩气体，当中100支捆绑上汽油弹，另外检获601支化学品、573件攻击性武器，包括锤子、弓箭、大型投掷器及气枪等。

同样在当天，理大校长滕锦光等进入校园，他并面对媒体称，“大家知道这段时间香港发生很多事，不幸地过去两星期，理工大学校园被大量示威者占据，最终我们劝谕了所有示威者和平地离开校园。有1100多人，其中300多人是中学生，只有46位是理大的同学”。他强调，“理大被占据事件，理大是最大的受害者，对我们影响非常大，大家看到破坏很大”。滕锦光提出，“这次事件发生在理大有两大原因，第一是我们是重要的地方，对示威人士来说，希望在三罢堵塞红隧，理大被利用作为据点；第二理大一直实行开放校园政策，以前一直方便街坊，但今年对我们有很大挑战”。他并坦言称，“17、18日情况很危急，我们当时很担心，经过大家努力，最后使1100多个示威人士全部平安、和平离开校园，事件得到和平解决。这件事最后可以说是不幸中的大幸，并无人员伤亡，躲过一场更大的浩劫”。

滕锦光说，“我们是政治事件最大的受害者。校方和警方处理完危险品，一日半就将校园交还。之后我们要全面评估校园环境和安全，判断学校的财产。团队过去几星期齐心协力做很多功夫，希望可以尽快重开校园。27000学生都在等待重开校园”。他强调，“这次事件对香港是很大的挑战，对理工大学是史无前例的挑战。香港发生很多事情，但不论政治立场和观点，都应该采用和平方式讨论，理性对话，就似我们可以通过和平方式，暴力对解决问题没有帮助，希望大家可以认真考虑，香港才会有美好的将来”。

值得一提的是，港府被指在两周内三度撤回大学工程项目拨款，当中包括理大加建作医疗培训的教研大楼及扩建图书馆的拨款，一共涉及17.59亿元。同样被港府撤回拨款申请的还包括港大和港中大。对此，滕锦光回应称，加建的教学大楼是培训康复和视光方面的人才，本港老龄社会非常需要，呼吁社会各界支持尽快拨款，不要引起太大的延误。他续指，近日理大事件是源于社会的政治风波，亦令理大成为很大的受害者，希望外界继续支持大学发展。经记者查询，理大、中大、科大下学期将如期开学。报道显示，示威者和学生从理大撤离后，校园内同样还剩下大批医疗物品、护具和食品等物资。

11月16日警方采取“围城”前夕，有市民得悉理大需要物资，不断将医疗用品、眼罩、防毒面具等物资运送至校园内，如今人去楼空，校内遗留下他们匆忙扔掉的头盔、眼罩等物品。此外，不少从理大中曾被围困的还包括于街头散步的路人，及在校学生等非示威者，他们中很多人为了防止被警方抓捕后提出检控，采取了钻臭水道、跳立交桥等方式试图不被警方抓捕而逃离校园。