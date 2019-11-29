美国呼吁伊拉克领导人回应示威民众“合法”诉求

伊拉克安全部队持续使用武力镇压示威者引起各国及联合国深切关注。美国周五呼吁伊拉克领导人回应示威民众“合法”诉求；联合国秘书长古特雷斯敦发表声明，敦促所有各方保持克制并开展和平和有意义的对话。迈赫迪宣布将辞职后，首都巴格达的解放广场有大批民众聚集庆祝。

广告 继续浏览后续

伊拉克周四的反政府示威有超过40人被军警射杀。什叶派最高领袖西斯塔尼呼吁议会重新考理总理人选。总理迈赫迪表示，将考虑西斯塔尼的呼吁作出辞职决定，以尽快让议会作出决定。

迈赫迪宣布会辞职后，首都巴格达的解放广场有大批民众聚集庆祝。

美国国务院发言人周五表示，美国认同伊拉克示威者的正当诉求，美国呼吁伊拉克领导人回应示威民众的诉求，特别是对国内贪腐表示不满。美国并敦促伊拉克政府着手改革，以满足民众的要求。

另外，联合国秘书长古特雷斯周五通过发言人对伊拉克局势深表关切，他在声明中指出，伊拉克安全部队的暴力行为导致伤亡人数不断增加，包括在该国南部纳西里耶市，数十名示威者当天遭射杀身亡。

自今年10月初以来，伊拉克首都巴格达和南部多省份持续爆发反政府示威。据报道，周四晚，伊拉克南部城市纳杰夫的伊朗领事馆遭到了示威者纵火 。安全部队28日向局势紧张地区增派军队。

联合国核实，自示威爆发以来，已有354人死亡，8104人受伤。实际伤亡数字可能更高。

古特雷斯敦促所有各方保持克制，并开展和平和有意义的对话，为伊拉克政府和人民谋求利益。

古特雷斯再次呼吁当局保持最大程度的克制，保护示威者的生命、尊重表达和集会自由的权利，并对所有暴力行为进行迅速调查。古特雷斯还提醒伊拉克当局有义务保护外交和领事设施和人员以及公共和私人财产。

联合国人权事务高级专员巴切莱特周五也发表声明，对伊拉克示威者持续伤亡的事件“深表不安”，包括纳西里耶市最近两天发生的极端暴力事件造成的伤亡。联合国驻伊拉克援助团人权事务工作人员经核实后表示，至少有24人死亡，210多人受伤。

巴切莱特再次敦促伊拉克当局采取更有力和有效的行动，确保安全部队不过度使用武力，尤其是发射实弹，然而自示威开始以来，伊拉克安全部队不断地使用实弹。巴切莱特强调，必须对非法杀戮的肇事者进行调查和提出起诉。