英国伦敦桥发生持刀恐袭造成多人受伤 作案男子被击毙

英国伦敦著名景点伦敦桥上在周五下午发生恐怖袭击事件，一名男子被指持刀造成数人受伤，该男子后被赶来的警方击毙。与此同时，另有一名疑似涉案男子遭到了警方地逮捕。

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据伦敦警方介绍，他们在当天下午1点58分左右接到报警，而在当时位于伦敦桥南部的博罗市场中，正有成百上千的游客和市民停留在这一配受欢迎的集市当中。根据袭击发生后网络上流传出的记录视频可以看到，一名疑似袭击者与桥上的多名民众在桥西北端扭打在一起，他手中的刀疑似被一名上前帮忙的男子夺取，另有6、7名男子将这名疑似袭击者制服在地。很快有数名持枪的警察陆续奔跑上前，众人试图将他制服十余秒，但突然多名参与民众相继后退，唯有一名黑衣男子仍将其控制摁倒，另有三名他们声旁的警察持枪对准疑似袭击者，而袭击者的身体略微移动，视频结束。

伦敦警方对此介绍称，这是一场恐怖袭击事件。袭击者除了有佩刀外，还身穿了一件假的自杀背心。警方表示，另有一名男子被逮捕，袭击造成多人受伤，包括有重伤人员存在。《卫报》的相关报道则指出，这一袭击造成5人受伤。一名叫格里芬（Lloyd Griffiths）的目击者向美国有线新闻网（CNN）的记者介绍称，事发当时他正在桥上的一个大巴里坐车，他看到在警方赶来前有数人试图将一名持刀男子制服。格里芬称，“我看到一把刀或一个金属刀匕所反射的光，非常吓人。那是一把长刀，体积不小，人们试图将该男子扑到与他斗争，在桥上的普通人还从车中赶出来参与帮忙”。

格里芬说，“然后，警察持枪跑着过来，并大声地叫着”。随后他们向该男子开枪。大量的紧急救护车和警车也很快赶到现场，桥上的路人和附近的大楼工作人员被紧急疏散。事发后， 伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）对紧急关头上前制服袭击者的伦敦人加以高度赞扬，并称这些“普通的伦敦人”展现出“惊人的英雄主义”，不惜将自己的生命置于危险介入了这一事件。他在记者会上还强调，“面对恐怖主义我们保持坚定和团结，不会让任何人分裂我们”。英国首相约翰逊也指出，他掌握这一事件的相关信息，并对参与介入的警方和急救人员在第一时间赶到现场表示感谢。

2017年6月，伦敦桥同样发生了一起恐怖袭击事件，3名袭击者驾驶一辆小型货车由北向南行驶，并撞向行人，造成7人死亡、48人受伤，3名袭击者后被击毙。而今次再次于这一地标地点发生的恐袭事件，距离英国大选仅有不到2周的时间。