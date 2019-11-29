2019年联合国气候变化大会在即 悉尼启动全球气候危机游行

悉尼东部森林大火从10月初开始肆虐，造成严重空气污染。就在下周一联合国在马德里召开气候变化大会之际，今天周五在悉尼启动反对全球气候变暖的系列民众大游行，获得其他国家的相应，民众呼吁加强保护环境力度。

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在瑞典注重环保学生格雷塔·图恩伯格的呼吁下，今天周五有数百人汇集在悉尼政府大楼前，举着标语牌，高喊着“你们烧毁我们未来”，“保护考拉熊”等口号，抗议澳大利亚政府不重视保护环境和控制气温升高。

自从10月初进入旱季以来悉尼东部上百个森林火灾焚烧多日，已经造成至少6人死亡，上百座房屋夷为灰烬，而且持续燃烧的森林大火释放出的浓烟笼罩澳大利亚最大的城市悉尼。

澳大利亚总理斯科特·莫里森此前拒绝承认这些大火与气候变化之间有任何联系，而且他领导的政府大力支持收益丰厚的采矿业。

抗议人士指出，正是因为政府在减排和控制温室气体排放上无所作为加剧此次火灾的范围。

虽然澳大利亚减少温室气体排放量比全球最大污染国要高，但是澳大利亚是世界上最大的煤炭出口国。

周五在悉尼启动反对全球气候变暖民众大游行，民众呼吁加强保护环境力度，在全球其他国家得到相应，如在东京已经有数百人在新宿商业区游行。

上个月作为呼应气候峰会的一部分，全球已经有数百万人示威游行，估计抗议活动会在下周一达到高潮，届时联合国第25届气候气候变化大会在马德里举行，将有200个《巴黎协定》的签署国出席会议，在2015年签署的该协定要求签署国修订其到2020年底减少温室气体排放的承诺。