伊拉克国会投通过不信任案孤独鸟总理马赫迪宣布辞职

伊拉克总理马赫迪宣布辞职。他的这项辞职决定，是对于本月29日上午伊拉克什叶派最高宗教领袖西斯塔尼向其发出《改变》的呼吁后，直接给予后者的回应。一天前，伊拉克爆发了持续两个月的示威以来，史上死伤惨重的最血腥的抗争之一。

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在持续两个月的暴力镇压民众抗争后，伊拉克总理马赫迪让步了。法国世界报指出，马赫迪是一位没有团队支持、不受民众欢迎的独立派政治人物。他于29日宣布将辞职，正如同伊拉克最高宗教领袖西斯塔尼稍早前要求他的。

在巴格达解放广场，亦即首都示威抗争的中心地点，年轻人因听到马赫迪宣布辞职而放下手中原本要用来砸警察的石块，开始跳舞欢喜庆祝。

一名伊拉克年轻人向法新社说：“这是我们初步的胜利。我们还将继续面对其他政治人物，那些被示威者认为是贪腐、无能、滥用权力的政客。”这名年轻人夹杂在众多唱爱国歌曲的三轮小车司机的群队里；这种小三轮汽车也成为革命运动时的临时救护车。

在纳斯里亚城市，一名20岁的示威大学生向法新社说：“这是一个重大阶段，即使它姗姗来迟，我们经历了许多血腥的日子。”与此同时，伊拉克子10月1日的示威活动中，有400多人死亡、成千上万人受伤，其中很多人，终其一生都将成为残废。这是法新社从伊拉克医疗机构及警方所获资料中，计算整理出来的统计清单。伊拉克什叶派最高宗教领袖西斯塔尼呼吁国会撤除对政府的信任，俾能避免让伊拉克陷入《混乱》，以及带来更多的死亡人数。因为就在前一天，伊拉克持续两个月的抗议示威活动，发生了该国有史以来死伤惨重的最血腥抗争之一。

此前，在示威爆发的第一周，西斯塔尼出来呼吁执政当局要进行改革，面对发生第一波示威者遭到当局血腥镇压后，他呼吁当局要尊重《伊拉克人圣洁的血》。在情况持续僵化后，他才出来呼吁民众抗争到底，直到获得公平正义为止。