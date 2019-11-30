伊拉克民众继续举行反政府示威抗议。

伊拉克民众周六继续在首都巴格达及南部地区举行反政府示威抗议，法新社消息，尽管伊拉克总理马哈迪表明辞职意愿，但抗争行动远未终止，示威民众坚持“所有贪污的人”都必须下台。

广告 继续浏览后续

伊拉克总理马哈迪周五宣布，他将向国会请辞，但周六在他的出生地、伊拉克南部城市纳西里耶民众抗争行动继续进行。

法新社报道，示威者在横跨亚幼发拉底河的三座桥梁上纵火焚烧轮胎，期间有数百人在纳西里耶市中心的抗争大本营聚集。

安全部队在纳西里耶市进行血腥镇压，过去两天来，已经导致超过40名抗议人士死亡，但示威者仍继续抗议。

抗议民众27日闯入并放火焚烧驻伊拉克圣城纳加夫的伊朗领事馆，示威者指责伊朗扶植伊拉克现行政府，随后引发暴力镇压。

医疗人员告诉法新社，在伊朗领事馆遭到纵火后，有安全人员与穿着平民服装的武装男子，试图在纳加夫镇压集会，造成超过20名示威者死亡。

据法新社特派员称，纳加夫周末相对平静，但抗议活动通常在下午及晚间激增。在伊拉克另一座圣城卡巴拉（Karbala），年轻示威者与安全部队爆发彻夜冲突，双方互掷汽油弹，撼动了这座城市，冲突持续至清晨。

在南部城市迪凡尼亚（Diwaniyah），则有数千名民众很早就上街抗争，要求政府下台。