英国伦敦桥恐袭案 伊斯兰国承认责任

极端组织伊斯兰国周六宣称，英国伦敦桥恐怖袭击案是其成员发动的。英国首相约翰逊周六表示，因恐袭被判刑的人不应提前获释，他要求重新检讨有关政策。

广告 继续浏览后续

英国伦敦周五发生的持刀袭击案造成两死三伤。极端组织伊斯兰国周六透过其网站宣称，此次袭击是该组织成员“回应”组织的号召，针对参与打击伊斯兰国联盟的国家及国民，但没有提出证据。

警方称，伦敦桥恐袭案凶嫌为28岁的乌斯曼汗，他曾在2012年因恐怖主义罪名被判监，去年12月获假释。英国首相约翰逊周六表示，因恐袭被判刑的人不应提前获释，他要求重新检讨有关政策。约翰逊表示，“我认为自动提前释放的做法，把刑期减半，让真正严重的暴力罪犯提前释放，根本行不通”。

据警方表示，疑犯行兇前在伦敦桥附近参加一项专为释囚而设的计划。据称，疑犯不满假释条件，包括必须参加政府专为涉及恐怖主义释囚而设的计划，乌斯曼汗在该项活动期间行兇是“单独行事”，没有同伙。现场人士用灭火筒等物件反抗，持刀疑犯其后在伦敦桥被多个路人制伏，据报一名夺走疑犯利刀的男子是便衣警察。多名警员赶到现场，开枪击毙疑犯，其后证实当时疑犯身穿假的炸药背心。

这起恐袭造成的两名死者包括一名剑桥大学毕业生，他是该项释囚活动的一名筹办人员，另一个女性死者未知身份。目前3名伤者之中两人情况稳定，另一人伤势不严重。

