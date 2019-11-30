刘晓明：林郑月娥过去半年执政没有失败 中国没有政治犯

中国驻英国大使刘晓明近日接受了英国广播公司(BBC)专访，并谈及香港局势和中国民主问题。刘晓明表示，林郑月娥的特首工作做的很好，并称“她没有失败，如果外部势力不在幕后操纵，激进的暴徒不破坏特区政府与民众的对话，她就不会失败。”他还告诉主持人，“中国没有政治犯，被关进监狱的人都是因为违反中国法律”。

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刘晓明26日在英国上BBC谈话节目《尖锐对话》（HARDtalk），接受主持人萨克（Stephen Sackur）专访，讨论当前香港局势；两人还在谈到中国民主问题数度打断对方谈话，过程火花不断。访谈中，他们二人首先谈到香港局势问题。刘晓明指，中方对香港的立场一直是止暴制乱、恢复秩序，应该区分和平示威者与暴力犯罪分子。他说，区议会选举高投票率，说明只有在和平的环境下，民众才能行使民主权利。而对于此次区议会选举结果在452个民选议席中，泛民派赢取389席，建制派取得59席，刘晓明指有 4 成选民没有将票投给反对派，批评主持人过分解读反对派取得“压倒性胜利”，又称多名建制派候选人受到“骚扰、干扰和威胁”。刘晓明说，是暴力极端分子制造恐怖气氛，让一些选民无法前往投票站投票，实际上是“黑色恐怖”。

访谈中，当主持人谈及香港民间指控地警民对峙中所存在的警察暴力问题时，直指有警察近距离向示威者开枪，刘晓明则提出，香港警察是世界上纪律最严明、最专业、最文明的警队，开枪是为了自卫和维护法治。此外，主持人谈到，“现在香港的问题是，中国政府面临巨大的困境，暴力和动荡仍在继续，林郑月娥的策略失败了。下一步，比较现实的策略是否应让林郑下台？”对此，刘晓明回应强调，“首先我要说，林郑特首工作做得很好。她的政府和管治团队仍然获得中央政府的全力支持。”他并重申，其认为林郑月娥在过去半年执政没有失败，而是指控是外部势力在幕后操纵，激进的暴徒破坏特区政府与民众的对话，并称“极端分子不给他们机会。”

他们二人在访谈期间还谈到了中国大陆人权、公民自由及政府对民众监控话题，期间访谈气氛激烈，二人并相互打断称述观点。主持人问，“没有人质疑中国政府过去几十年来取得的经济成就。如果你坚持认为中国人民生活幸福，那中国政府为何如此害怕不同意见？”刘晓明回答称，“中国不害怕任何不同意见”。当主持人追问，“中国目前到底有多少政治犯？”，刘晓明强调，“中国没有政治犯。”主持人回应，“这不是事实。”刘晓明表示，“中国人民不会因为自己的思想被关进监狱，被关进监狱的人，是因为他们违反中国法律。”

主持人随后提及监控设备在近年来于中国大增的现象，及官方强化对社会各种思想、行动的监控。刘晓明回应英国人均的监视器镜头数量也很多。他还反问主持人有否去过中国，并称“如果有，应感受到中国人民很自由、幸福”。刘晓明称，“中国人民有表达意见的管道。我们有人民代表大会和政治协商制度。”他重申，“中国的民主是带有中国特色的民主”。刘晓明说，“你们不能用自己的标准去评判别的国家，就像我们不用自己的标准来评判你们。”