古特雷斯在气候大会前夕呼吁停止与大自然的战争

联合国气候变化大会周日起在西班牙首都马德里举行。联合国秘书长古特雷斯在峰会前夕警告，人类必须停止与大自然的战争。古特雷斯呼吁加强“问责、责任和领导力”，以结束全球气候危机。他表示，在未来几天，各国政府需要“增强雄心和承诺”。

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古特雷斯周日在第25届联合国气候变化大会开幕前举行的记者会上说，“我今天在这里传达的信息是希望而不是绝望。”他表示，世界气象组织气候状况报告将在第二十五届缔约方会议期间发表。古特雷斯说，过去五年是有史以来最热的五年。海平面处于历史的最高水平，难以逆转的关节点已不再是初露端倪，而是切切实实已展现在我们的眼前，并正飞速来到我们跟前。

古特雷斯说，人类几十年来一直与地球交战，地球正在反击，与气候相关的灾难变得越来越频繁，而且更加致命及更具破坏性。与气候变化相关的空气污染，每年造成700万人死亡，人类健康及粮食安全受到威胁。

他表示，“在未来至关重要的12个月里，我们必须确保更雄心勃勃的国家承诺,立即开始以与2050年达到碳中和一致的速度减少温室气体排放。”

古特雷斯表示，必须向发展中国家提供至少1000亿美元的资金，用于减缓和适应气候变化，并考虑到它们“拥有建设抗灾能力以及救灾和恢复所需资源的合理期望”。

古特雷斯不点名批评部分国家，未有履行减排承诺，而且缺乏政治意愿，温室气体的排放量，仍然以惊人速度增长，人类面临的全球气候危机，并非遥不可及。

另外，古特雷斯周日还宣布，英国央行现任行长马克•卡尼（Mark Carney）将成为联合国新的气候行动特使。古特雷斯称这位加拿大人是“推动金融部门对气候采取行动的杰出先驱”。他表示，新特使将专注于雄心勃勃的行动实施，特别是转变市场和调动私人融资，以将全球变暖控制在关键的1.5度。