移民必备证件申请增逾倍 港官：专才移民难免 未见大量流失

反对修订逃犯条例风波发酵，已不时传出港人移民增加的声音，而申请移民所须的「无犯罪纪录证明书」(俗称良民证)申请数字亦大幅上升，由6月爆发风波以来的四个多月，有15563宗申请，较去年同期大增，而9月的申请个案更是去年同期的1倍多。不过，作为港府二把手的政务司司长张建宗表示，未见有大量人才流失，但有本地和留港海外专才「因应不同考虑」而到别处发展，亦是在所难免。

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港府没有保存移民人数，但港人向外国申请移民时，都要提交警方发出的「良民证」，《东方日报》报道，由今年6月至10月27日为止，已有15563宗「良民证」申请个案，当中，9月的申请数字占约四分之一，有3597宗，较去年同期增加1.17倍。报道从申请个案估算，去年最多人移居的国家是澳洲、美国及加拿大。

至于香港的移民阶层，英国广播公司日前访问一名潘姓地产经纪指出，咨询置业的客户均属高收入阶层，从事金融、地产及公务员等，大多有子女在求学。她又说，大多客户对香港未来感到悲观，面对示威逐步升级，相关客户都希望先让子女到当地求学，再考虑移民。

在香港，政务司司长张建宗今(1日)早发表网志，表示在香港当前形势，港府暂时未见有大量的人才流失，声称香港的制度优势和核心竞争力仍然稳健，但他补充，有些本地和留港海外专才因应不同考虑有意到别处发展亦是在所难免。

他又说，若要挽留人才，香港须立即恢复秩序，让社会重归平静，重建国际社会对香港的信心和形象。