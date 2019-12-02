台湾外交官苏启诚自杀事件检方依侮辱公署罪起诉绿营网军杨蕙如等人

台湾前驻大阪办事处处长苏启诚不满在风灾撤离侨胞事件中遭丑化以自杀明志，台湾检方经过一年调查，今天将绿营人物「卡神」杨蕙如和他的「下线」蔡明福依「侮辱公署罪」提起公诉。由于杨蕙如过去曾为谢长廷助选，台湾绿营豢养「网军」带动舆论风向，打击异己的传闻首度得到证实。

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去年9月4日，燕子台风横扫日本，造成11人死亡，关西机场严重淹水，形成孤岛，各国旅客3000多人受困，机场严重受损。网络首先传出，大陆驻日大使馆紧急调派游览车救援大陆旅客，其中包含台湾旅客，质疑台湾驻日代表处的应变救灾能力。

随后，立刻有账号是「idcc」的网民在PTT网站上贴文反驳，指控台湾驻大阪办事处「态度恶劣」、还说「烂到不行」，甚至帮台湾驻日代表谢长廷脱罪，说谢长廷是背了黑锅，还说「谢长廷完全管不到大阪办事处」，开始塑造舆论。后来演变成台湾外交部要求大阪办事处处长苏启诚写检讨报告，苏启诚不堪屈辱，在返台前一天上吊自杀。

如今检方查出，杨蕙如先透过称为「高雄组」的Line群组，指示下线蔡明福，以及在Line昵称「Jes」、「ChanHao LU」和「隆」等人，在PTT等社群媒体上发文，写支持或批评的文章，或增加留言，以提高文章能见度。

这几个「下线」再透过LINE群组「反统义勇军」、「福-特别小组」，指示各群组内的网军，依杨蕙如指示，对特定文章表达支持、批评或提高能见度。最后各群组内的网军将他们留言的「截图」回传给蔡明福等人作为证明。杨蕙如再透过蔡明福等下线，发给网军每人每月新台币一万元薪水。

台北市议员李明贤今天要求追究驻日代表谢长廷的政治责任，并呼吁应追查如何把经费支付给杨蕙如，要求谢长廷应公开道歉下台。国民党立法院党团总召曾铭宗表示，将要求谢长廷在立法院临时会时，返台说明。