法国为在马里遇难13位军人隆重举行国家悼念仪式

2019年12月2日法国为11月25日在马里遇难的13位军人举行隆重的国家悼念仪式。

法国周一为11月25日在马里遇难的13位军人举行隆重的国家悼念仪式。法国总统马克龙誓言将继续在当地打击恐怖主义。

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法军正和马里及所属非洲萨赫勒地区恐怖主义极端分子交战，两架法军直升机11月25日晚在马里军事行动中发生碰撞，13名法军士兵遇难。

周一在巴黎荣军院举办的国家哀悼仪式庄重肃穆，13名遇难士兵的灵柩上覆盖着法国国旗，有法国士兵在灵柩前手持每位遇难士兵的遗像。马克龙亲自为每位遇难法军士兵追授法国政府最高荣誉 荣誉军团勋章。

马克龙总统在讲话中高度评价遇难士兵，称他们献身于法国和萨赫勒地区的自由和安全。他说：“他们为法国，为保护萨赫勒地区的人民，为他们同胞的安全和世界的自由而战 为我们这里的所有人而死。”马克龙表示，法军会继续与萨赫勒地区的当地政府军并肩战斗，打击恐怖主义。

哀悼仪式共有2500人参加，其中包括遇难士兵的亲友、来自遇难士兵所属军团的战友等。仪式也通过荣军院外的大屏幕进行了实况转播，众多民众簇拥观看。法国参众两院议长、总理、多位部长以及法国前总统奥朗德、萨科齐等人出席，展示法国政界团结一致。马里总统凯塔也专程前来出席悼念活动。

据12月2日发布的最新民调，有58%的受访者表示支持法国政府继续在萨赫勒地区进行反恐行动。这一支持率与前几年相比并无明显变化。

尽管多数法国民众仍然支持在萨赫勒地区的反恐军事行动，但法国希望北约成员国能够更多参与到当地的反恐中。马克龙总统2019年11月28日告诉来访的北约秘书长：法兰西盼望盟国予以更大支持，法国在那里的任务极其重要。当前在萨赫勒所处的环境，引导着法国考虑所有战略选项。马克龙总统说已要求法国政府和军方审视当前行动的方式。所有选项都是可能的。盟国们更多程度参与，当然是有益的。