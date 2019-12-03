捷克裔法国作家昆德拉被恢复国籍

捷克裔法国作家米兰·昆德拉(Milan Kundera)重新获得捷克公民身份。捷克外交部12月3日表示，小说家米兰．昆德拉（Milan Kundera）因移民法国，被已垮台的共产国家捷克斯洛伐克剥夺国籍40年后，重获捷克公民身分。

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昆德拉1929年出生于捷克斯洛伐克的布尔诺(Brno)。1975年被迫流亡法国，密特朗执政当年，文化部长雅克-朗亲自审批让他入了法籍。他在晚年接受采访时称自己为法国作家，认为自己的作品应归类为法国文学。

着名作品包括《生命中不能承受之轻》 (L’insoutenable légèreté de l’être)、《笑忘书》(du rire et de l'oubli)等。1989年天鹅绒革命前，他的作品在捷克斯洛伐克长期被禁。

他父亲为钢琴家、音乐艺术学院的教授。与其他许多捷克艺术家和作家（如瓦茨拉夫·哈维尔）一样，昆德拉早年参加了1968年“布拉格之春”的改革运动。这场运动以乐观的改革精神开始，却最终被苏联军队镇压。

在其第一部作品《玩笑》中，昆德拉竭力讽刺共产主义的极权统治。在法国很快便成为法国读者最喜爱的外国作家之一。他的绝大多数作品，如《笑忘录》（1978）、《不能承受的生命之轻》（1984，即《生命中不能承受之轻》）、《不朽》（1990）等都是首先在法国走红，之后引起世界文坛的瞩目。曾多次获得国际文学奖，并多次被提名为诺贝尔文学奖的候选人。

1979年，他在法国完成了《笑忘书》，讲述在苏联人占领之下的普通捷克人的生活。这部小说同时包含了几篇并不关联的故事，并夹杂了很多作家自己的思索，奠定了昆德拉流亡时期作品的基调。

1984年，昆德拉发表《生命中不能承受之轻》，这是他一生中最具影响力的作品。小说以编年史的风格描述捷克人在"布拉格之春“改革运动期间及被苏军占领时期适应生活和人际关系的种种困境。1988年，美国导演菲利浦·考夫曼将其改编成电影。

1990年，昆德拉发表《不朽》，这是他最后一部用捷克语写成的作品。小说具有强烈的国际化因素，较早先的作品减少了很多政治性，却又加入了很多哲学上的思考，奠定了他晚期作品的基调。

他始终坚持认为自己只是一个普通的小说家，而非一个政治作家或流亡作家。从《笑忘书》开始，昆德拉小说的政治性因素就一直减少，直至消失，但在广阔的哲学语境中依然思考政治。昆德拉曾获得六次诺贝尔文学奖提名，但截至目前为止没有获奖。

除小说外，昆德拉还出版过三本论述小说艺术的文集，其中《小说的艺术》（1986）以及《被叛卖的遗嘱》（1993）在世界各地流传甚广。