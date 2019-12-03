普京在索契抨击北约还在扩张

在伦敦北约峰会召开的同一天，俄罗斯总统普京在索契抨击北约还在扩张 2019年12月3日

在伦敦北约峰会召开的同一天，俄罗斯总统普京在索契一次海军国防工业研讨会上表示，北约的扩张和其军事基础设施发展到俄罗斯边界，对我国安全构成潜在的威胁，我们不得不行动起来。

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俄罗斯总统普京在这次研讨会上重申，北约成立初期从12个成员国，发展至今为29个成员国。而这个地区性防卫协作组织的军事开支占世界国防开支的70%。

普京表示，苏联已经不复存在了，如同已经解散的华沙条约组织。华沙条约组织曾是对抗北大西洋公约组织而成立的政治军事同盟。普京表示，而当今北约还存在着、它的发展和扩张还没有中止。

12月3日，美国总统特朗普及其他28名北约成员国领导人在英国伦敦召开峰会，庆祝北约成立70周年。但是在这场峰会上，各成员国对北约的宗旨及战略方向产生了分歧。

近期发生叙利亚东北部的事件引起了北约的争议，法国总统马克龙甚至指责北约正在经历“脑死亡”，并对部分成员国的领导人发出了批评。而其他国家的领导人，特别是德国总理默克尔，则刻意回避对此事发表评论。

土耳其总统埃尔多安在上周批评称，患有“脑死亡”的是法国总统马克龙，而非北约。

今年10月，美国在未经与北约盟国协商的情况下，从叙利亚东北部撤军，从而为同属北约盟国的土耳其，铺平了进入叙利亚东北部的道路，以打击在该地区帮助西方盟友打击ISIS的库尔德民兵组织。

土耳其认为，库尔德武装人员与“库尔德工人党”有关，而后者被土耳其视为“恐怖组织”。

此外，还有其他几个问题导致北约内部出现紧张，特别是特朗普继续呼吁其他国家（尤其是德国）提高国防开支，并对结盟的价值发出质疑。

另一方面，美国批评土耳其的立场，因为土耳其已经购买了俄罗斯制造的S-400导弹防御系统，美国认为，该系统对北约构成威胁，特别是在美国与土耳其存在军事合作伙伴关系的情况下。

按照计划，北约峰会活动将自3日开启。2日晚间抵达伦敦的特朗普将在3日与欧洲国家领导人举行早餐会，随后还将与法国总统马克龙举行会谈。

在北约召开峰会期间，埃尔多安、马克龙、默克尔和英国首相鲍里斯·约翰逊还将举行一场会议，以探讨叙利亚局势。

北约领导人当晚还将赴白金汉宫出席英国女王伊丽莎白二世举行的招待会，此后还将前往英国首相官邸所在地 唐宁街10号。