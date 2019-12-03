突尼斯发生警民冲突，11人被捕

突尼斯内政部周二披露；该国中西部西迪布兹德（Sidi Bouzid）地区近天来发生警民冲突，已有11人被捕。最近数天来，在发生夜间冲突的杰尔马市（JELMA），当地青年与警察冲突不断，局势紧张。冲突的主要原因是由一名25岁的青年焚火自焚引发。

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法新社引述突尼斯内政部发言人及法新社派驻当地记者的报道指出，在杰尔马这座边远小镇，一名青年不堪生活压力及恶劣的社会环境，于上周五自焚身亡，随后当地民众示威抗议，以堵路和袭击警察等方式来表达他们的愤怒情绪。

抗议活动在周六至周日夜间演变为对市警察局和相关机构的暴力行为。该国内政部发言人披露，年龄段在11至18岁间的年轻人在当天夜晚以投掷石块的方式袭击了警员，造成20名警察受伤。为了驱散示威者，警方动用了催泪弹并逮捕了11人。

法新社驻该地记者则报道说，一些由300至500人组成的示威团队纵火焚烧汽车轮胎并堵截了该地区的多个公路的出入口。

报道指出：2011年革命以来，在突尼斯中部贫困的迪布兹德地区发生了多次社会冲突，主要诱因是当地的高失业率及极度地贫困现象。此一地区是标志着2010年阿拉伯之春开始、并引发了大规模社会抗议活动的发源地。

在2016年1月的上一次大规模的社会抗争运动中， 突尼斯南部卡塞林（Kasserine）一名失业者死亡引发的愤怒情绪蔓延全国，迫使突尼斯当局颁布宵禁数日。