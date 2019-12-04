全法大罢工前两天 游客请不要前往凡尔赛宫

法国各大工会号召的12月5日全国大罢工活动使得全法90%火车、地铁班次被取消

12月5日开始的全国大游行将大大冲击巴黎举行的各种文化活动。巴黎最大的两家博物馆卢浮宫和奥赛美术馆在周四是否会准时开放？法新社发出的新闻稿非常模糊，表示卢浮宫开放时间也许会延后。至于奥赛美术馆，法新社表示很不确定。而国家布朗利博物馆的闭馆时间会提前。但各个博物馆馆长表示很难预测周四的全天安排。

广告 继续浏览后续

通往凡尔赛的主要公共交通RER C 从罢工前一天晚21点已经开始停运。凡尔赛通知游客周四和周五两天不要前往凡尔赛宫。

法国全国戏剧协会主席史蒂芬尼-希勒尔(Stéphane Hillel)表示，如果罢工引发的交通困难只持续两天，还可以将就。如果被迫取消这个周末安排的多个音乐会、剧团演出，那么从2015至2016年的恐怖活动以来，渐渐回暖的巴黎戏剧活动将会受到巨大的打击。

12月5日本在香榭丽舍剧院上演的奧地利作曲家莫札特最杰出的三部歌剧之一《费加罗的婚礼》的首场演出已经被迫取消。

而法兰西戏剧院、巴黎歌剧院已经安排好的演出是否会正常举行，没有明确的消息。剧院仅仅表示，不给退票。同样维莱特公园音乐会也没有被取消的消息，举办部门表示将不退票。

法国著名歌星奥拜尔(Jean-Louis Aubert)在发生恐怖袭击的巴塔克兰剧场的两场演出照旧举行。

巴黎夏特莱剧院（Théâtre du Châtelet）的音乐会在12月5日和6日两天，网上购票统统降价30%，希望文艺活动不要太受罢工的影响。