弹劾特朗普：美众院听证四位宪法专家：三比一赞成弹劾

美国总统特朗普和联邦众议员议长佩洛西在移民改革上谁也不肯让一步

美国众议院总统弹劾调查12月4日进入司法委员会的新阶段， 3位宪法学者认为特朗普寻求外国干预美国选举，已构成可弹劾他的罪行。但第4位作证的宪法学者表示强烈异议。

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在民主党掌控的美国众议院，4日举行过听证会的情报委员会，前一天才通过对特朗普的弹劾报告指出：特朗普和他的私人律师朱利安尼等人在几个月时间内施压乌克兰总统调查民主党前副总统拜登（Joe Biden）。

4日的这场电视转播的公听会颇具戏剧性，双方激烈争执，不只作证的宪法教授意见分歧，共和与民主两党议员更是立场分明，为了是否弹劾川普唇枪舌剑火爆交锋。

民主党推荐的三位宪法学教授痛批特朗普严重行为不端，包括行贿以及请求外国领袖帮忙，以交换他行使某些权力，此外他还妨碍司法和国会调查，这比以往任何总统的不当行为都还严重。

但第4位作证者坚称必须特朗普犯下重大罪行和行为不端才能加以弹劾，但目前的证据极其不足。

特朗普远赴英国出席北大西洋公约组织（NATO）高峰会，但仍批评众院司法委员会趁他不在举行听证会是“丢脸”。白宫发言人也推文反击这是一场“骗人听证会”，众所週知4位专家中有3位对特朗普有偏见。

美国众院司法委员会将考量是否对特朗普提出弹劾条款，也就是正式的指控，一旦众院通过弹劾条款，参议院将举行审判，决定特朗普是否有罪，应否下台。