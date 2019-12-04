日美贸易协定将迅速生效

日本参院全体会议4日以执政党等多数赞成批准日美贸易协定。该协定的日本国内手续至此结束，已经确定明年1月1日生效。由于美国特朗普政权紧急推进这项协议生效，这项协议以异常快的速度生效。

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从日美交涉开始，这项协议大约用了8个半月，签订这一协定的两国的国内总产值（GDP）约占世界的30%，通过这项协议，在两国的贸易之间，日本方面撤销84%的关税；美国方面撤销92%的关税。

协定生效后，价值约72亿美元的美国产农产品的关税将被撤销或削减。两国间从美国进口的牛肉关税，将与跨太平洋伙伴关系协定（TPP）同样的税率在这项协议生效后下调，从现行的38.5%阶段性地下降，协定生效后将立即从38.5%变为26.6%，2033年度下降到9%。

从美国进口的猪肉便宜的部位有关的从量税1公斤为482日元；2027年度将下降到50日元；高价位猪肉从现在的4.3到2027年度将下降为零；美国产葡萄酒的关税（1公升125日元或15%）将阶段性下降，到第7年全部撤消。

日本进口美国的商品则以工业品为中心下调。

从日本向美国出口机床的加工中心从生效以后第2年取消4.2%的关税；空调零部件在生效的同时取消1.4%的关税。燃料电池(2.7%)、眼镜、太阳镜(2～2.5%)的关税也在生效同时马上取消。

在协定生效后4个月内后，日美两国政府拟完成旨在确定“第二轮谈判”涉及领域的准性磋商，美方要求进行包括金融、服务、投资规则等领域在内的全面的由贸易协定（FTA）谈判。日本打算继续要求撤销日本进口美国的汽车及相关零部件关税。