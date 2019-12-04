法国将迎来黑色星期四 巴黎出动6000名警力

全法将于12月5日发起全国性大罢工，巴黎将出动6000名警察和宪兵维持治安，内政部长卡斯塔纳还表示，180辆警察摩托将在紧急情况下快速行动。香榭丽舍大道、爱丽舍宫、马提尼翁、内政部、巴黎圣母院等区域将禁止黄背心进入，全国性大罢工将使90%的巴黎市区和大区地铁、郊区快铁瘫痪。开往凡尔赛宫的RER C 从罢工前一天巴黎时间21点开始停运。

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巴黎警察局局长拉芒(Didier Lallement)12月4日在一次记者会上表示，发起此次全国性大罢工的工会组织要配合巴黎警察局快速辨认激进的黄背心和无政府主义者“黑块”（black bloc）人士，以免局面失控。

12月5日抗议退休体制改革的游行队伍将从巴黎北站(Gare du Nord)出发，途径共和广场(Place de la République)抵达民族广场(Place de la Nation)。周三晚，游行队伍途径的酒吧、餐馆、商店都接令关闭。

内政部长卡斯塔纳对全天候电视台(BFMTV)记者表示，激进的无政府主义者“黑块”（black bloc）常常混在游行队列里。如果有200人是来捣乱的，他们参杂在5000多名游行示威的人群中，警察和宪兵无法立即辨认他们。

根据《费加罗报》(Le Figaro)和“法国国内新闻台”(France Info)12月4日晚公布的最新民调结果(Odoxa-Dentsu Consulting)，68%的法国人认为12月5日反对退休体制改革的游行是合理行为。而在10月31日公布的一项民调中曾显示，57%的法国人曾认为上街游行是没有道理的。

中国驻法国大使馆11月28日发布公告，提醒中国公民在12月5日法国全国大罢工期间注意安全。中国驻法国大使馆在公告中提醒在法和计划赴法的中国公民，密切跟踪公共交通运行情况，提高安全防范意识，谨慎安排12月5日前后的出行计划，结合个人实际情况评估相关影响并妥善应对，避免发生意外事件。