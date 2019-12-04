瘫痪全国大罢工在即 数百万法国人坚决反改革 政府坚决不退让

从公交系统到能源，教育，医疗，司法和执法部门，数百万法国人准备在12月5日星期四发起联合罢工，反对政府的退休改革计划，有观察人士认为社会运转瘫痪程度将直逼1995年。当年希拉克与朱佩的改革挫败是否会重现在马克龙和菲利普身上，各大反改革阵营的立场是坚定的，但（起码截至目前）政府的改革信心也是坚定的。

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反对退休改革的全国性大罢工事实上从今晚（12月4日星期三晚间）即将开始，法兰西岛大区将成为举国焦虑的交通瘫痪重灾区。具体而言星期四巴士车次平均减少三分之二，地铁方面11条线关闭（2，3，3bis，5，6，7bis，8，10，11，12，13号线）， 只有自动化的1号与14号地铁线运行正常，但也因此预计人满为患。此外4号线车次减少三分之二，7号线车次减少四分之三，9号线车次减少四分之三（通勤时段）。RER线路方面，A线部分车次减少一半，B线部分车次减少三分之二，巴黎北火车站转乘将会中断，C线部分在高峰期平均一小时两趟车，E线从周三下午17点30分即将出现罢工。需要特别注意的是，由于RER的运行涉及法国国营铁路公司SNCF和巴黎大众运输公司RATP两家公司，而两家分别有不同罢工计划，因此具体路线的具体罢工情况需要关注两家公司官方网站即时消息。铁路客运方面，火车车次减少9成，TGV高铁东北段保持六分之一车次，廉价火车Ouigo的东南段和大西洋方向段保持十分之一车次。国际火车方面，欧洲之星Eurostar保持二分之一车次，大力士Thalys保持三分之二车次，联通法国与瑞士的莉莉娅Lyria周四仅一趟往返，当天将无车联通法国与意大利，德国或西班牙。总体而言，铁路方已通知15万旅客12月5-8日之间的行程被取消。空运方面，法航三家非空乘人员工会号召罢工，法荷航集团三成国内航班和15%的中程航班取消周四飞行计划，远程航班不受影响，但不排除临时发布另外消息。廉航EasyJet取消周四233个航班的飞行计划，其中70个波及英国。公路方面，四家工会号召全国性无限期罢工，涉及货物运输，紧急医疗运输等。

法国交通部长伊丽莎白-伯恩在当天早间宣布，法兰西岛大区的公共交通罢工替代性选项在5日将最多只有15%得到保障，6日预期也不会出现“明显的改善”。伯恩解释道：“法国国营铁路公司SNCF和巴黎大众运输公司RATP在法兰西岛大区通过与传统出租车和网约车系统合作，大概能保证50万次替代性出行，这个数字是无罢工正常每天出行量的15%”。面对或将异常火爆的抢订局面，伯恩称，已经要求各大网约车运营平台不要“过分提价”。

然而就算出台了替代出行选项，日常通勤的问题依旧无解，诸多公司已经向员工提供远程工作所需要的安全网络平台，业界人士认为远程工作将会是“大势所趋”，而本次大罢工将促进远程办公的发展。根据法国人力资源专业管理机构的评价，“目前法国25%的公司允许员工远程办公；然而特殊工种，例如施工单位，食品店等则被排除在外，一些可以远程办公的机构也在员工申请时态度有所保留，毕竟在单位工作和在家是不同的”。

而以上仅仅为交通领域的罢工前瞻。除此之外，小学和中学教职工大部分工会呼吁周四罢工，小学预期周四将有超过三分之一的学校关闭，而巴黎的教职工罢工人数高达78%。医院（包括急救人员），警察局（工会呼吁周四10点-15点间象征性关闭警署），律师团体，能源，垃圾处理厂等均将出现程度不一的罢工。5日亦将在全国范围上演245场提前报知警署的合法游行，内政部警告届时将有可能出现打砸“黑块”分子，全国预计“黑块”人数上千，大部分将集中在巴黎，数千警察将保持合法游行的秩序，巴黎警察局已要求游行路线（巴黎东火车站-国家广场）沿线所有商铺周四关门。

如果说罢工方意志坚定地希望本次迫使政府调转方向，放弃把42个涵盖私营，公营，特殊工种和补充工种的不同退休制度改革成为一个“通过累计点数”来计算退休金额的统一系统的话，那么政府坚持改革的意志也是坚定的。经济部长勒梅尔周二再次呼吁政府“在接下来的数天，数周，如有必要的话，甚至数月当中，向人们解释，让人们安心，使人们心悦诚服”。他表示，政府已经预见，反改革的浪潮将会是持久的，尤其是黄背心誓言卷土重来，将与反退休改革声势合流。今天，内政部，教育部，卫生部等发布接下来几天各领域的应对措施。巴黎第一大学的当代历史教授米歇尔-品内特对此表示，本次“社会不满的程度与政治危机”将会比1995年那令法国停摆的三个星期要“更加强烈”。