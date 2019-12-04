英法加3国领袖晚宴闲聊 疑似调侃特朗普罗罗嗦嗦

加拿大总理特鲁多等人12月3日被拍到在白金汉宫（Buckingham Palace）一场晚宴中，疑似调侃美国总统特朗普

英国首相约翰逊、加拿大总理特鲁多和法国总统马克龙等人12月3日被拍到在白金汉宫（Buckingham Palace）一场晚宴中，疑似调侃美国总统特朗普在3日稍早的记者会花了太久时间。加拿大广播公司（Canadian Broadcasting Corporation）取得现场影片并配上字幕传到网路。

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这段长达25秒的影片，为英国伦敦西北方城市沃特福德（Watford）举行的北大西洋公约组织（NATO）峰会定下基调。

影片中可以听到约翰逊（Boris Johnson）问马克龙（Emmanuel Macron）：“那就是你迟到的原因吗？”

特鲁多（Justin Trudeau）插话说道：“他迟到是因为他（疑似指特朗普）额外又开了40分钟的记者会。”

马克龙3日稍早与特朗普进行峰会前的一对一会谈，但会谈因为媒体问答时间太过冗长而拖延许久，会中两人对于北约策略和贸易问题持不同意见。

这段影片中，马克龙似乎与约翰逊、特鲁多谈论这场记者会的趣事，英国安妮公主（Princess Anne）和荷兰首相吕特（Mark Rutte）则在一旁聆听。但马克龙背对摄影机，他的声音在一片喧嚣声中难以被听见。

特鲁多描述特朗普团队似乎对于总统在记者会上的表现感到非常惊讶。他笑着说：“你们看见他（疑似指特朗普）团队的下巴都掉到地上了。”

美国有线电视新闻网（CNN）报导，这些国家领导人公开谈话，且音量大到足以被其他人听见，但他们看似都没意识到对话已经被拍下来。

马克龙发言人在法国爱丽舍宫（Elysee Palace）告诉CNN，他们“不对此事置评，这段影片没有谈到任何特别的事”。特鲁多和吕特的发言人也都说，他们不对此事发表评论。