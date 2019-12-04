蓝营追查杨蕙如收买网军资金疑来自政府机关和国营事业

总统蔡英文（右）2019年12月3日出席交通部举办的全国交通科技產业会议时接受媒体联访表示，「卡神」杨蕙如案已进入司法调查，不就个案评论，但自己的立场很清楚，不愿意看到、也会採取必要行动来防止製造错假讯息。

卡神杨蕙如在关西机场撤离事件中，透过经营的网军帮驻日代表谢长廷脱罪，间接导致台湾驻大阪办事处处长苏启诚自杀身亡。她虽已被起诉，但台湾各界高度怀疑她的资金来源及幕后指使者。国民党立委和市议员今天查出，杨蕙如开的易始公司在蔡英文2016年执政后大量取得政府标案和补助，近两年拿到的标案和补助款将近新台币一亿元。

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立委赖士葆今天在立法院爆料指出，杨蕙如2018年主办WTA女子职业网球台湾公开赛，向台湾烟酒等国营事业公司拿了120万元的广告费，台湾银行也支付了79万元。另外杨蕙如也跟台北市政府、高雄市政府拿很多钱，关键是，她所有拿到政府的案子都是限制性招标，只有杨蕙如一家来投标，也只有她一家得标。

赖士葆说，他高度怀疑其中有蔡政府中央某要员下令全面配合，而杨蕙如的公司就是网军东厂代表作，收买网军围事带风向，间接让优秀外交官不幸自杀。

另外台北市议员罗智强、游淑慧等人今天举行记者会，游淑慧说，杨蕙如的易始公司于2009年成立，但从2016年民进党执政后，开始拿到大量政府标案，光WTA女子职业网球台湾公开赛就拿到11个政府标案，包括国营事业和台北市政府，其中台北市政府5个标案共1500多万，6个中央的国营事业共600多万。

议员公布数据显示，2016年WTA公开赛总奖金为50万美元，2017、2018年总奖金缩减为25万美元；赛事规模缩减，总经费应该会下降，但此案反其道而行，在民进党执政后补助金额不断提升。2017获得补助金额共计4000多万；2018年5500多万，这两年标案和补助金累计将近一亿元。

罗智强指出，这是把政府资源化为标案，才有充足的奶水豢养网络上的「暗黑兵团」，有多少奶水就有多少网军。

另外，台北市李明贤等四位市议员今天一早搭机前往日本东京，在台湾驻日代表处门前向驻日代表谢长廷抗议，递交陈情书。李明贤指出，驻日代表是行使国家职权的重要官职，竟操作网军带风向，间接造成外交官之死，实在有辱官箴，严重戕害国家形象，认为谢长廷法律与政治双重责任难以开脱。

市议员们提供各种照片和资料，证实谢长廷和杨蕙如关系不浅，认为是谢长廷在幕后主使。不过台湾驻日代表处大门紧闭，谢长廷并未接见。