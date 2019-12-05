佩洛西指示美众院起草弹劾特朗普条款 特朗普：要弹劾就快动手

美国国会众议院议长佩洛西在周四就特朗普总统弹劾案进展宣布，决定指示众议院司法委员会起草总统弹劾条款。条款将列出特朗普的“罪名”，此意味着总统弹劾案再进入新阶段。

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佩洛西当天早晨在国会召开新闻发布会时说，特朗普在处理乌克兰事务中以美国国家安全为代价，滥用权力以获得个人政治利益，其行为“触犯(美国)宪法的核心”。佩洛西称，她要求众议院司法委员会主席杰里·纳德勒起草针对特朗普的弹劾条款。她指出，特朗普作为总统滥用权力，认为“总统的行为已经严重违反宪法。”佩洛西强调，“在美国，无人在法律之上”，并形容“特朗普让我们别无选择，只能行动。” 在接下来的弹劾进程中，众议院司法委员会将就是否发起弹劾进行投票。如通过，该委员会将起草弹劾条款，提交众议院举行全体辩论并投票。如众议院通过弹劾条款，参议院将审理弹劾案，确定针对特朗普的罪名是否成立。

此前，众议院情报委员会在12月3日已公布针对特朗普的弹劾调查报告，指认其以个人方式或通过其代理人，寻求乌克兰政府干预美国2020年总统选举，以助他连任。此外，特朗普还被指妨碍国会进行弹劾调查。另在4日，众议院司法委员会还举行了首场弹劾听证会，4位法学教授出席该听证会探讨弹劾总统的宪法基础。听证过程中，民主、共和两党议员立场严重对立。众议院司法委员会主席、民主党人纳德勒在听证会上说，特朗普在处理乌克兰事务时“直接而明确地寻求外国干预美国选举”，此举违反宪法。受民主党邀请的3名法学教授也均表示，特朗普涉嫌滥用职权、妨碍司法等，其行为已满足被弹劾条件。但同样出席听证的来自乔治·华盛顿大学的教授乔纳森·特利则反对弹劾特朗普，认为弹劾调查缺乏足够证据支撑，将无疾而终。

今年8月，美国一名情报界人士匿名检举特朗普7月在同乌克兰总统泽连斯基通话时，要求对方调查美国民主党总统竞选人拜登及其儿子等。国会众议院民主党人9月启动针对特朗普的弹劾调查。特朗普本人则否认犯下任何不法行为。他还在当天通过推文写道：“如果你们（众院民主党人）要弹劾我，现在就做，快点，这样我们才能在参议院展开公平审判，我们的国家才能恢复干正经事。”特朗普称，“无所事事，极左的民主党人刚宣布将以‘莫须有’罪名弹劾我。他们已经放弃了可笑的穆勒‘玩意儿’，所以现在将宝又押到了（我）与乌克兰总统两通完全恰当（完美）的电话。这将意味着至关重要且稀少采用地弹劾程序将频繁用于攻击未来的总统们。而这不是我们建国先贤的初衷。但给力的是，共和党人从未如此团结，我们将取胜。”

外界预料民主党会赶在圣诞节休假前举行全院投票。如果全院通过弹劾条款，特朗普将正式成为美国历史上第三位被弹劾的总统。但美国联邦参议院由川普所属共和党掌握多数，因此其被弹劾前景不被看好。此外，特朗普还不忘抨击民主党领袖佩洛西称，“佩洛西刚刚神经异常。她对我们很快将提名182名新法官及其他措施心怀憎恨。还包括股市和就业率所创下的记录。佩洛西说她常为‘总统祷告’，我不相信她会怎么做，差得远。能不能去帮帮你选区内的流浪者？新的北美自贸协议又该怎么办？”