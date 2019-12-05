林郑月娥得建制派“护航” 香港立法会弹劾特首动议遭到否决

香港立法会在经过了接连两天的辩论，由25名民主派议员提出的弹劾特首林郑月娥议案，并于当地时间周四晚投票表决后，经分组点票，虽然在地区直选获16票赞成通过，但在功能组别被以反对22票否决，议案最终遭到否决。

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据了解，按照弹劾香港行政长官的5步程序，首先应由立法会全体议员的1/4（70名议员的18名）联合提动议，指控行政长官有严重违法或渎职行为；第2是经立法会分组点票表决通过议案（须同时获“地区直选”及“功能界别分组”的在席议员过半数赞成），再送终审法院组独调会。根据香港01的报道显示，立法会在经过了过去两天中共长达二十多小时，三十多位立法会议员就弹劾林郑月娥议案进行地辩论后，立法会于周四晚七时许进入投票，最终该议案获过半直选议员赞成，功能组别未获过半数，议案被否决。投票阶段只得63位议员出席，26名民主派议员全投赞成票，反对票36票，全属建制派。

值得一提的是，其中地区直选建制派内的谢伟俊、梁美芬、何君尧和田北辰，以及功能界别的自由党党魁钟国斌及体艺出版界马逢国等六人，并没有参与对林郑月娥的所谓“护航”投票。自认是建制派中，属于改革支持者的田北辰在日前区选举就曾以 “重启政改，独立调查”口号争取选民，并发言指，“建制派须反思是否盲撑政府做好监察角色”。但他仍在此次区议会选举中败北。自香港在今年6月爆发反修例运动至今，使林郑月娥陷入前所未见的管治危机。

提出该议案的公民党杨岳桥表示，建制派在区议会选举“兵败如山倒”，是被林郑月娥“绑上贼船”，而林郑现仍安坐于礼宾府推卸责任，误判民意。尽管先后发言的多名建制派议员对该议案表示反对，建制派第一大党，民建联主席李慧琼则在发言中还进一步指出，港府于酝酿《逃犯条例》修订时，并无与民建联沟通，只是推出修例前一日民建联才知道，又称政府应反思是次翻天覆地的区选结果。她说，民建联为此多次约见保安局局长，表达市民对修例的担忧，促请政府增加游说、缩窄移交范围等。

李慧琼指，区议会选举泛民得票六成，明显对政府不满，但建制所得的四成选票其实同样十分不满政府，指政府需反思。她又批评政府团队没有团结止暴制乱，及把握适当的时机处理修例风波，令官民和警民关系陷入空前危机。她还提出，政府官员只是见步行步，没有主动制止暴乱，如阻止学生勿被煽动、处理网上传言。李慧琼并在发言中批评了政务司司长张建宗等港府官员，她特别点名批评张建宗没有好好为乱局“拆局”。最后，李慧琼表示会反对议案，并称“虽然我们对政府有很多怨言，但我们是恨铁不成钢”。她指如果在这艰难时刻通过议案，将会制造政治混乱和社会动荡，并称如果成功弹劾，更会出现管治真空。

张建宗本人则在预订投票前一小时在总结发言时指出，林郑月娥并没有违法或渎职，议案并无基础。他重申修例非政治任务，是港府为争取公义，修补法律漏洞，但对于引起社会矛盾吸取教训，亦会诚恳与社会各持份者探讨积压已久的问题。他并称，弹劾议案非常严肃，不是随便的政治工具，要提出实质证据，证明特首有违法行为。张建宗强调，问责团队会坚定不移，继续止暴制乱，包括成立独立检讨委员会，与监警会的调查相辅相成，监警会明年1月初会向特首提交报告。