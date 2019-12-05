韩国瑜：若当选总统不会离开高雄 蔡英文：暂无需立难民法

台湾总统蔡英文在周三被问及是否考虑立法帮助香港示威者，对此，她回应指出，当下还没有到立《难民法》的阶段，并称《港澳关系条例》本身就提供足够的法律基础来处理此事。此外，国民党总统候选人韩国瑜另在周四告诉年轻人称，若当选总统他不会离开高雄、不会“落跑”，并称总统可以移动式管理，北部由副总统、行政院长坐镇。

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周四距离2020年台湾总统大选仅剩38日，台湾中央选举委员会也将于12月18日晚间举行首场公办总统候选人电视政见发表会，但当地的青年团体们早已迫不及待叩问各党总统候选人对台湾各重大政策的看法，并于当地时间12月4日至6日主办三场“倾听我们说 2020总统大选青年论坛”。 据香港01报道显示，于当晚参加了这一活动的蔡英文在讲述过程中，对自己执政3年多来的成绩感到自信。蔡英文称，不论是空气污染问题、转型正义、原住民族教育、年金改革等议题，都在她的第一任期内走出解决的“第一步”，但若要持续推进改革，并让台湾各阶层均感到满意，她也坦言不简单“确实是需要一段时间”，更强调她仍需要再4年的任期“深化改革与转型”。

蔡英文在发言中了还回顾了2016年胜选后，曾盘点了台湾当前面临的问题，并认为“如果一个总统在那个当下，觉得那些事情太困难了，第二任再做的话，那么台湾永远就不会改变”。蔡英文称，她当时更下定决心“该做了我们就做了，至于政治计算那个是以后的事情”。活动中，还有现场参与学生就香港反修例抗争向她发问，提出台湾政府对此是否能有具体作为？对此，蔡英文回应指，她曾在1990年代后期协助政府起草《香港澳门关系条例》，忆起当时中国大陆与英国谈妥香港“50年不变”，不过外界当时对香港能否维持“50年不变”、并且顺利迈向民主化有所疑虑，因此她也在《港澳关系条例》中，“默认中国大陆无法实现对香港承诺的可能性”。不过蔡英文称，并不认为现阶段台湾对香港的协助，需要动用到《难民法》，重申《港澳关系条例》本身就具足够法律基础可协助参与反修例运动的港人赴台生活。

据悉，近期一直有呼声要求台湾当局出台具体措施帮助香港反修例运动抗议者，如此前香港众志秘书长黄之锋就曾呼吁台湾修订《难民法》，给予示威者更多实质性协助。另据中央社报道，国民党候选人韩国瑜在周四参加这一活动时，有青年问到，韩国瑜“落跑”高雄市长出征总统，没有诚信，选民要如何信任韩未来会信守承诺。对此，他本人则回应称，在当上高雄市长10个月时间，不敢说做很多，但真的做了不少。韩国瑜称，他用的三位副市长都是“全国最强、都当过部长，经验丰富，一心一意为人民打拼，并没有停下来”。

韩国瑜在发言中还提出，南台湾的生命力没有被发展出来，长期重北轻南，到了今天，南台湾还没有现代化的国际机场，要台湾好、高雄才会好，因此在5月初他被动参与党内初选，并获得国民党提名，就一路往前，但他不会离开高雄。韩国瑜称，总统可以移动式管理，以高雄为重心，北部有副总统和行政院长，他不会“落跑”，选上总统一样会照顾高雄市民。