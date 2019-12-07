反退休制度改革: 黄背心加入抗议浪潮

法国多座城市数千民众周末响应工会号召上街抗议政府退休制度改革，黄背心成员也加入到抗议当中，在巴黎，上千黄背心与警方发生小规模冲突。法国三大工会周六一致号召“扩大示威抗议规模”。法国总理菲利普周末召集内阁围绕退休制度改革连续召开会议。

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法新社报道，周六各地示威在相对平静中进行。在南特，约2800人参加示威，部分示威者试图以燃烧瓶及石块攻击警察局，警方则向示威人群释放催泪瓦斯；而在里昂，示威队伍也与警察发生冲突，警方随后释放催泪瓦斯驱散人群；首都巴黎，上千黄背心发起抗议游行。部分示威者试图冲破路障，并与警方冲突。警方到傍晚才驱散示威人群。



而周四开始的反对退休制度改革的大罢工和抗议行动周末持续，造成公共交通瘫痪，高速公路被堵塞，火车服务受阻。巴黎一带的地铁线仍暂停关闭。

工会方面表示，在5日举行大型集会后，将于下周二再次发起全国性大规模抗议示威。法国三大工会周六再次聚会，一致号召“扩大示威抗议规模”。预计未来几天内，交通瘫痪缓解的可能性不大。

另据法新社报道，法国总理府人士向媒体表示，法国总理菲利普周末召集内阁围绕退休制度改革连续召开会议。