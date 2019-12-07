朝鲜驻联合国代表：不再与美国就无核化进行谈判

朝鲜常驻联合国代表金星周六表示，朝方已不愿与美国就朝鲜半岛无核化进行讨论，与华盛顿的“冗长谈判”亦无需要。

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金星发表声明宣称，美国所寻求的“持续的实质性对话”，只是“为国内政治议程的拖延时间伎俩”，并指“我们现已不需要与美国进行冗长的谈判，无核化已经不在讨论范围”。他口中所谓美方希望服务国内政治议程，指的是2020年美国总统大选。朝鲜最高领袖金正恩今年4月在最高人民会议上表示，希望美国在年底前能采取灵活务实的态度，与朝鲜就半岛无核化问题达成协议，否则朝方将走一条新的道路。而就在此前的2月份，特朗普和金正恩突然结束了他们的第二次峰会，会谈破裂的原因是两国领导人未能就核裁军步骤，或缓解朝鲜半岛紧张局势的措施达成任何协议。

尽管有消息显示，美朝官员一直保持着接触，但朝方不满两国核谈判至今胶着，负责对美事务的副外相李泰成还在12月3日对外宣称，朝鲜向美方发出的年底对话期限日益逼近，朝鲜会准备什么样的“圣诞礼物”，“完全取决于美国的选择”。朝中社的报道引述李泰成的话说，“美方不采取行动响应我们的事前措施，一味重谈所谓‘持续的实质性对话’的老调，执意拖延时间的做法是为本国政局和选举服务的愚蠢伎俩”。韩联社的相关报道则指出，朝方官员此次谈话中的“圣诞礼物”表述备受关注。2017年7月4日，朝鲜最高领导人金正恩曾发射洲际级“火星-14”后将其称作“送给傲慢美国人的独立日礼物”。

值得一提的是，特朗普在当天于伦敦出席北约峰会时对媒体说，金正恩“喜欢发射火箭，不是吗？这就是为什么我称他为‘火箭人’。”他补充称，“现在，我们拥有有史以来最强大的军事力量，而且我们迄今为止是世界上最强大的国家”。特朗普并称，“希望我们不必使用它，但是如果我们需要这么做，我们将使用它。如果须要，我们会这么做。”他还强调，“我与金正恩的关系确实很好，但这并不意味着他不会遵守我们签署的协议”，“你必须理解。你必须去看看我们签署的第一份协议，上面说他将无核化，就是这么写的。我希望他能遵守该协议，我们将接着看下去。”特朗普再提他赠予金正恩“火箭人”的绰号引起了朝方的强烈反应。朝鲜副外相崔善姬通过声明强调，特朗普的言论有可能会使美朝关系回到两年前紧张时期。

崔善姬说，“如果（特朗普）这是故意为之...将是非常危险的挑战”，并称美国总统的言论引发关切并有损朝鲜领导人的尊严。她称，“特朗普这些言论如果只是一时失言便罢，倘若是故意针对朝鲜的有计划挑衅，则另当别论。”崔善姬扬言道，“如果在当前这样的关键时刻再次使用这种会助长对抗气氛的语言和表达方式，那就真是老糊涂在犯糊涂了。”另对特朗普提出不排除对朝鲜动武的发言内容，朝鲜人民军总参谋长朴正天也回应称，“我明确表态，如果美国针对朝鲜使用任何武力，朝鲜也将在相应水平上迅速采取应对行动。”他强调：“使用本国武力并不仅仅是美国的特权。”

此外，朝中社在4号再次发布了金正恩骑着白马登白头山的照片。分析认为，金正恩模彷祖父金日成或志在表达抗美的决心，并预告明年不再聚焦峰会外交，而是展现国力，亦有可能全面靠拢中国。此行是为了警告美国，若不在年底前让步，重启无核化谈判，明年将走强硬军事路线，如重启洲际弹道导弹试射或核试验。另据韩联社消息，韩国总统府青瓦台发言人高旼廷7日在例行记者会上介绍称，文在寅总统在当天上午11时起与特朗普通电话，双方就推动韩半岛和平进程取得进展的方案交换意见。通话持续30分钟。

高旼廷称，两位领导人一致认为近来韩半岛形势严峻，为促使朝美无核化谈判尽快取得进展，需要维持对话动力。韩美领导人还就近期内双方继续协商的必要性达成共识，并商定根据情况随时通话。据韩方官员透露，韩美领导人在电话中没有谈及《韩日军事情报保护协定》和韩美防卫费分担谈判事宜。而此次是韩美领导人自5月8日后，时隔7个月再次通电话，也是文在寅任总统后第22次与特朗普通话。