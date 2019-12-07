美伊交换囚犯 华裔美籍学者获释 特朗普感谢伊朗

因间谍罪名被羁押在伊朗3年的华裔美籍学者王夕越获释。

在美国与伊朗相互交换囚犯后，美国总统特朗普周六对伊朗表示“感谢”。此前特朗普和伊朗方面都表示，因间谍罪名被羁押在伊朗3年的华裔美籍学者王夕越已获释，美方也相应释放一名被监禁的伊朗人苏雷曼尼。

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法新社消息，特朗普周六发推说，感谢伊朗“进行了正确的谈判”。特朗普说，“我们是可以一起达成一项协议的”。特朗普并发表声明，指王夕越正返回美国，感谢瑞士在与伊朗的谈判中提供协助。而伊朗外长扎里夫也表示，“伊朗苏雷曼尼教授和王夕越即将和他们的家人团聚令人欣慰”。他并感谢参与换囚计划的各方，特别是瑞士政府的帮助。

此前白宫发表声明称，特朗普感谢瑞士政府在争取王夕越获释中提供的协助。特朗普说：“对我国政府来说，争取被逮捕的美国人获释是至关重要的事，因此我们将继续努力，把所有我们在海外被不当监禁的公民带回家来。”

王夕越是美国普林斯顿大学博士生，他2016年前往伊朗进行论文研究，却遭德黑兰当局拘留。伊朗指控他“假借研究之名从事间谍活动”，但王夕越的家人与普林斯顿大学都否认这项指控。

王夕越随后于2017年被伊朗法院判决间谍罪名成立，处10年有期徒刑。

苏雷曼尼是一名干细胞专家。他2018年10月在芝加哥机场被捕，罪名是企图将生物材料带到伊朗，违反美国针对伊朗核子计划实施的制裁。

