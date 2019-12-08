澳门拒港美商会主席会长入境还要他们签“自愿不入境”书

香港美商会会长约瑟芙（中）与会长葛瑞福斯（左）两人被澳门拒绝入境，还要签下“自愿不入境”书。图右为美国驻港澳总领事史墨客（Han

香港美商会会长约瑟芙（中）与会长葛瑞福斯（左）两人被澳门拒绝入境，还要签下“自愿不入境”书。图右为美国驻港澳总领事史墨客（Hanscom Smith）

澳门临近回归20周年，为了维稳及准备国家领导人之可能莅临主持回归庆祝典礼，边防进入草木皆兵状态，香港美国商会的主席和会长两人7日入境时竟被边防拒绝，还要逼他们在“自愿不入境”文件上签名。在港美国商会表示对事件感到困惑，并希望只是对近期事件的“过度反应”。

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本月19日是澳门回归20周年日子兼新任特首贺一诚就职典礼，有指国家领导人将会出席仪式，但详情未公布。过往每到回归纪念日，澳门都会加大拒绝一些港人入境，出入境部门多数引用内部保安纲要法，指当时人“对内部保安的稳定构成威胁”。

美商会事后发表声明指出，12月7日星期六，香港美商会主席葛瑞福斯（Robert Grieves）以及会长约瑟芙（Tara Joseph）为了出席每年一度澳门美商会的舞会，前往澳门，当时两人被拒入境。

葛瑞福斯和约瑟芙两人未获解释为何未能入境，数个小时之后，他们在签了一份声明声称他们自愿不入境澳门之后，获得放行返回香港，期间未遇上困难。

商会的声明指出，我们对事情有如此的发展感到困惑，因这毕竟只是一场社交活动，庆祝澳门的美国商会的年度聚会。

除此之外，美国商会只是一个商业组织，而且过去一直支持大湾区的发展。声明最后表示，我们希望这只是目前状况的一个过度反应，又希望国际商业能有建设性的向前迈进。

据了解，香港美国商会今年10月曾对其会员进行调查，发现61%的受访会员企业受困于示威带来的紧张局势，更有24%打算缩减或离开香港市场，主要打算迁往新加坡。当时商会长约瑟芙曾指是次调查结果是一个“警号”，反映目前是停止暴力及重整社会的重要时刻。