“爱国”团体集会将选败怨气向记者发泄大公TVB未幸免

香港7日有人组织“爱国护港集会”，他们多人高举五星红旗并操普通话，对最近保皇党等建制派候选人大败区议会选举表示不满，认为香港政府主办的选举有诸多不平情况，要求政府就区选重新点票及调查选举舞弊，根据网媒立场新闻报道，参加集会人士包括警员和他们的家属，集会期间有人包围及谩骂记者是“黑记”，有人甚至推撞记者。受到骚扰的记者包括来自大公报、TVB（无线电视）以及香港01等支持建制的传媒。

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集会的目的虽然是要为建制派吃败仗平反，但集会人士对记者亦肆情发泄不满，除了称呼记者为“黑警”之外，还有“暴徒”和“曱甴（蟑螂）”等侮辱性字眼，人群中也有有高举“我们讨厌假新闻”的字句。

早前区议会选举建制派崩盘惨败，由上届的325席跌至今届仅59席。但却有爱国人士不服输，在湾仔港湾道花园发起“爱国护港集会”。

据网媒端传媒在其面书网页的报道指出，在集会现场，有集会人士推撞并赶走多名记者和摄影记者，指他们不要“黑记”。其中，端传媒摄影记者被20名左右集会人士包围，集会人士部分说普通话，部分说广东话，他们要求摄影记者交出相机和手机让他们查看相片，摄影记者要求大会主办方调停，遭集会人士推撞和赶走；大会纠察其后赶至，向端传媒摄影记者致歉。

据香港电台报道，有一名浸会大学的学生记者，被集会人士推撞和拉扯，一名中年男子从后踢向学生记者的腿部，之后自己失平冲跌倒。被踢的学生记者走出集会现场，多人尾随指骂他，有警员到场调停，劝吁他们返回集会，学生记者其后离开现场。

港台的报道指，集会期间，多间传媒机构的记者被部分人士包围及指骂，当中包括无线电视、香港01及大公报摄影记者，有人情绪激动及质问“记者大晒呀（有啥了不起）”，需要由在场其他人士上前劝止，并协助记者离开现场。被踢的学生记者走出集会现场，多人尾随指骂他，有警员到场调停，劝吁他们返回集会，学生记者其后离开现场。

香港01新闻证实，集会期间一名男子被包围，香港01一名男记者上前采访时亦被围堵，该记者出示记者证后仍被指是同党及假记者，并被数名人士推撞，另一名摄影记者同样被包围。

无线新闻则有一名女记者被包围，即使她向在场人士展示记者证，仍被称呼“黑记”，在她身后高举“我们讨厌假新闻”等字句。最终，集会负责人称认识该名记者，表示是一场误会。

集会人士在集会开始前高唱国歌，大部份人均手持五星红旗及写有“黑色恐怖 暴徒参政”、“支持公平竞争 反对选举舞弊”等的标语。早前参选区议会薄扶林选区落败的民主思路姚洁凝上台发言，她早前发起薄扶林道清除路障行动，聚集近300人成功清除香港大学附近的路障。她称12月9日可能又有示威者发起三罢并于各区堵路，呼吁当区居民如见到有人用杂物堵路或阻碍港铁运作就要用手机拍下及报警。

经常发表支持政府言论的茶餐厅老板、面书专页“华记正能量”版主杨官华亦上台发言，他希望香港市民支持警察，并希望各位“正常人”要担当“驱魔人”，能好好教导自己的子女，去除他们脑中的“黄丝毒”。所谓“黄丝”，即形容支持民主的港人，而“蓝丝”是所谓爱中国爱香港、支持警察的人士。