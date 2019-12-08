英国大选在即 各政党竭力造势拉票

英国大选将于本周四举行，各政党在周日尽最后努力拉票。英国首相约翰逊表示，他将竭力争取每一张选票。对大选前的民调领先幅度日益缩小，约翰逊表示“感到紧张”。约翰逊承诺胜选后将于明年1月31日实现英国脱欧，让局势“彻底改观”，并减少入境移民人数。

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路透社报导，英国12日的大选将决定英国脱欧前景。约翰逊的保守党将与反对党工党对决。虽然民意调查都显示，约翰逊的保守党领先，但分析认为保守党的领先幅度不足以确保在国会取得可以通过脱欧协议的多数优势。

约翰逊周日接受媒体采访表示，如果在650席的议会中赢得多数，就会在明年1月31日率领英国脱离欧盟。他说：“脱欧是必需的，没有脱欧就无法往前迈进。”

在被问及是否对民调差距缩小感到紧张，约翰逊表示说，“当然，我们为每一张选票奋战。我认为英国正处于关键时刻。”

约翰逊并承诺如果赢得大选，将减少入境移民人数，但他也表示，自己并非全然反对让外国人到英国居住和工作。

另外，在野工党则在大本营威尔士拉票，巩固基本的支持票。工党领袖科尔宾呼吁支持者务必在此次大选中投票，因为每一票都关乎下一代的前途，每一票都可以改变英国政治历史的进程。