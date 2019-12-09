反退休改革罢工第五天巴黎陷黑色星期一 欧盟消息看好马克龙

12月9日星期一，法国反对政府改革退休制度的罢工群体继续活动，巴黎公交和法国各地铁路出行严重受阻，政府预计将在明天公布改革计划全部内容，希望通过对话，平息反对的声音。

广告 继续浏览后续

今天早上在低温，大雨，公交系统罢工等各种因素的夹攻之下，法兰西岛大区整体进入了黑色星期一的困难出行模式，大区出现大约620公里的车辆堵塞，而这仅仅是早上8点30分时的数字。法国国营铁路公司声明确保15%到20%的车次正常，巴黎大众公交公司则宣布在16条地铁线当中，9条线均关闭，剩下的运行的线路严重受到干扰，人满为患。公交车方面，25个主要公交车车站当中的7个被罢工群体封锁，只有三分之一的公交车正常运行 ，却又因为下雨，路面湿滑，出行车辆众多而堵在路上。蒙帕纳斯火车站，巴黎里昂火车站等大型集火车，汽车，地铁，公交中转站于一身的运输中心前，排满了出行受挫的人群。除了呼吁人们尽量减少出行，像来巴黎考试或者不能进行远程工作的办公族，政府临时允许网约车在公交与出租车车道上行驶，以减少重大堵塞，但仅限于从外省前往巴黎的路段，在巴黎市内，仍旧不允许其他车辆挤占公交车与出租车专用车道。

继12月5日全国约80万人的大游行之后，罢工群体呼吁将上述的堵塞运动持续完整个12月，这对月底即将出行，度圣诞假期和元旦假期的人来说，是重重一击。在法新社的随机采访中，人们大多表示理解罢工者的诉求，并认为罢工是一项权利，但同时指出，自己的正常生活与出行的确受到了绑架。

周一下午，负责退休事务的高级代表让-保罗-德勒瓦耶与团结部部长比钦将接见社会代表，试图对从今年9月发起的调停对话做一个总结。在此基础上，本周三，总理菲利普将宣布退休制度改革计划的全版内容，希望细节的公布能使反对的声音镇定下来。负责交通运输的国务秘书让-巴蒂斯特-杰巴里周一谴责在野党对政府退休改革方针的“错误解读和别有用心的舆论操控”。周一，欧盟新任统一市场与数码事务委员特里-布列顿置评称，法国有必要对退休制度进行改革，称“欧委会认为欧洲大陆整体都需要进行改革，尤其是退休制度，新的制度需要考虑到人们的平均寿命预期，以及平衡各种特殊退休制度之间的差异”。这位法国人表示，“在布鲁塞尔，总统马克龙的声望很高，欧洲的统治者们认为，马克龙已经开始深入改革法国，并对他接下来的改革措施充满信心。但工会等群体并不买账，他们宣布，除了周二预定的罢工，已经再考虑是否要在周四再举行一场新的罢工。法国国营铁路公司的法国总工会处认为，“冲突强度越强，冲突时间就会越短，不希望阵线拉得太长，但一切取决于政府”。