国民党指控立法院长苏嘉全是「卡神的门神」协调各政府部门补助杨蕙如

「卡神」杨蕙如收买操作网军在关西机场事件中为谢长廷护航间接导致台湾驻大阪办事处处长苏启诚自杀事件愈演愈烈。继查出杨蕙如的公司在蔡英文执政后大量获得政府机关及国营事业补助后，国民党立院党团今天再度开记者会，指控立法院长苏嘉全是「卡神的门神」，透过办公室主任张嘉玲在立法院开了七次协调会，协助施压政府机关和国营事业，让杨蕙如的公司取得大量补助，最后得以豢养网军造孽。苏嘉全办公室则说，这是恶意栽赃抹黑。

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台北市议员游淑慧在记者会中指出，2016年立法院开过多场协调会，函请经济部要求国营事业出钱赞助2017国际女子网球大赛台湾公开赛(WTA)，当时经济部次长杨伟甫曾表示，立委办公室与院长办公室都要求国营事业与公股主导的公司出钱赞助。游淑惠说，「立委办公室」就是谢长廷子弟兵，高雄市立委管碧玲的办公室；「院长办公室」就是立法院长苏嘉全的办公室。她质疑，苏嘉全是杨蕙如易始公司的「门神」。

游淑慧指杨蕙如有个「闺蜜乔事团」，她的两个闺蜜，一位是日前刚被台北市长柯文哲办公室主任杨璧如公开点名经常向市府索取补助款的民进党前台北市议员颜圣冠，另一位就是苏嘉全办公室主任张嘉玲。

游淑惠说，张嘉玲曾任谢长廷办公室发言人，目前是立法院长苏嘉全办公室主任，协调会当然不会由院长亲自主持，而是由张嘉玲代表苏嘉全主持七次。游淑慧指控，连泛公股事业都被要求给予补助，究竟是这项活动真的很棒，还是靠山太大？

数据显示，杨蕙如的易始公司，2016至2018两年间，在中央和地方政府共取得补助款将近新台币一亿元。

国民党立委柯志恩质疑，杨蕙如的公司向中央领取的补助款，在2016年马英九执政时，给予补助金额占申请款项的10%，2017年占19%，2018年占30%。也就是说在民进党执政后大幅增加，连交通部观光局、台湾烟酒公司、台湾银行等都要给予补助，她要求国营企业都要说清楚，讲明白。

苏嘉全办公室发表声明说，张嘉玲确实协助这项国际女子网球比赛台湾公开赛的主办单位与相关政府单位建立对话管道，并请各单位进行评估后秉公处理，希望未来能看到更多大型国际体育赛事在台湾举办，现在因网军事件蒙尘，原本美事一桩却遭到恶意曲解变调。

另国民党团透露，有情资显示，杨蕙如可能出国避风头，甚至在海外继续操纵网军，呼吁检调单位限制杨蕙如出境，并且立即羁押，要求她转污点证人。国民党立委也要求以苏嘉全为首，所有113位立委都签署网军IP自清的切结书，启动第三方外部调查机制，清查网军到底躲在哪一位立委的办公室。