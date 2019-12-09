日本密切关注朝鲜“重大试验成功”

日本官房长官在日本时间9日的记者会见中，就朝鲜宣布“在西北部的东仓里所进行的极其重大的试验取得了成功”表示，对此不加以评论，然后他指出：将和美国等紧密合作，全力收集必要的情报，并进行分析和警戒监视。

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在谈及这一事件对美朝围绕朝鲜非核化的交涉时菅义伟指出：重要的是，完全而且迅速地履行面向朝鲜半岛完全无核化的美朝两首脑的共识。我们将继续推进美朝的进程。

朝鲜方面8日表示，“7日下午在西海卫星发射场进行了一次非常重大的试验”，“这次试验对再次改变战略地位起到重要作用，并获得了成功”。

日本《东洋经济》ONLINE9日指出:这可能是新型的用固体燃料所进行的洲际导弹试验,这一发射场,在去年作为导弹实验冻结的声明的一环已被闭锁.

东仓里发射场设有卫星发射场和发动机试验场的，2012年4月，曾在这里进行了“火星-13型”洲际导弹发射，朝鲜还在这里于2012年4月13日首次发射银河3号运载火箭，火箭在空中解体，坠入黄海。2012年12月12日第二次发射，获得成功。朝鲜国家宇宙开发局于2016年2月7日早上9点还在这里通过“光明星”运载火箭发射升空一颗地球观测卫星“光明星4号。根据朝鲜官方媒体的报道，卫星在发射9分46秒后顺利进入轨道，这次发射“完全成功”。

东仓里是朝鲜的核武器、导弹设施基地的，金正恩与文在寅于2018年9月19日举行首脑会谈后共同签署的平壤共同宣言中表示：“在有关国家专家的参观下，将永久废弃东仓里发动机试验场和导弹发射台。”对此，文在寅总统评价说：“迈出了相当重要的大步。”