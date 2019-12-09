欧盟外长会议批准启动欧盟版马尼次基法 制裁侵犯人权

欧盟新任外交和安全政策高级代表波莱尔周一表示，欧盟将启动制裁侵犯人权者的法令，以对全球范围内严重侵犯人权者实施制裁。有关的建议将提交明年初欧盟外长会议讨论。另据中国媒体报道，中国国家主席习近平打电话给新欧洲理事会主席，希望尽快达成投资协议。

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在12月10日世界人权日前夕，欧盟成员国外长周一齐聚布鲁塞尔召开会议，欧盟新任外交和安全政策高级代表波莱尔首次主持会议。他表示，欧盟外交部长会议通过制裁侵犯人权者立法，即欧盟版的马尼次基法。他表示，周一欧盟外长会议一致通过启动制裁侵犯人权者的法令。

欧盟已经对违反人权者采取制裁行动，如对乌克兰，叙利亚及伊朗冲突中的违反人权者，采取禁止个人入境欧盟，或冻结其在欧盟境内的资产等。波莱尔表示，新的立法将强化扩大制裁。

波莱尔在会后记者会强调，欧盟需要团结、需要有合作伙伴、也需要在现实世界中采取行动。他表示，在一些成员国要求下，欧盟外长会议同意启动一项关与全球性制裁的筹备工作，以应对严重侵犯人权者的行为，这类似欧盟版本的马尼次基法（Magnitsky Act）。

马尼次基法源自美国在2012年获跨党派支持通过，最初目的在惩罚导致俄罗斯税务顾问马尼次基（Sergei Magnitsky）等死于莫斯科狱中的普京政权官员。美国此后使用此法制裁侵犯人权者，禁止入境，并将他们的美国资产交给联邦政府。

欧盟外长们周一批准启动制裁侵犯人权者的法令，后续还待走完立法程序。

荷兰外交部长布洛克在其推特发文，欧盟在12月10日世界人权日前夕同意制定其人权制裁法令，这发出了强烈的讯号；欧洲议会议员维霍夫斯达（Guy Verhofstadt）则表示，欧盟需要有能力惩罚侵犯人权者，欢迎欧盟在马尼次基法案上取得进展，这是欧洲议会长期以来一直追求的目标。

据《中央社》报道，近年来中国因迫害新疆维吾尔族人及侵犯香港自由人权，国际上制裁声浪渐高，除美国外，荷兰国会近期率欧盟之先，通过要求荷兰政府必须在2020年1月31日前实施其荷兰版本的马尼次基法。被制裁者未来将被禁止入境荷兰，并且冻结他们的资产。

另据中国国营电视台周一报导，中国国家主席习近平告诉新任欧洲理事会主席米歇尔，北京希望尽快与欧盟达成投资协议。

习近平和米歇尔在电话谈话时做了以上表示。

习近平说，中国希望与欧盟加强关系。中国和欧盟一直在谈判一项改善市场准入的投资协议。