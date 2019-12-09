美国要求安理会讨论朝鲜近期导弹试射

美国周一要求联合国安理会本周举行会议，讨论朝鲜近期连续试射导弹挑衅升级。而朝鲜周一反驳美国总统特朗普针对朝鲜发表的言论称“我们已无畏失去什么”。安理会将在周三举行朝鲜问题会议。

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法新社消息，美国国务院发言人周一表示，鉴于朝鲜半岛最新局势，12月担任安理会主席的美国希望本周召开安理会会议，讨论朝鲜最新局势。美国官员表示，美国国务院指示驻联合国的美国使节团，提议安理会在本周开会讨论朝鲜问题，包括检视朝鲜半岛近期发展，及最近的导弹试射。不过，美国周一拒绝就朝鲜侵犯人权举行安理会会议。安理会15个成员国之中有8国支持周二举行有关的会议。但最终决定取决于美国。

朝鲜和美国的关系近期愈趋紧张。朝鲜领导人金正恩设定年底为限期，要求美国总统特朗普在无核化会谈上采取更为灵活的态度。 朝鲜驻联合国代表周六表示，在双方的谈判桌上已没有无核化，无需再举行会谈。特朗普周日回应，告诫金正恩如果采取敌对方式将失去一切。特朗普并指朝鲜必须履行承诺，实现无核化。

据朝鲜中央通信社周一报导，朝鲜亚太和平委员会委员长金英哲周一反驳特朗普针对朝鲜发表的上述言论。金英哲强调，“特朗普对朝鲜所知太少，我们已无畏失去什么”。

朝鲜此前宣布，7日在平安北道铁山郡东仓里西海卫星发射基地进行了“重大试验”。专家分析，朝鲜可能准备发射洲际弹道导弹或人造卫星。

金英哲并表示，在目前美国对朝鲜采取强硬制裁的情况下，朝鲜已无畏失去，只能走向既定的道路。金英哲认为，特朗普的言论令人失望，可见其内心非常焦急。他并且暗示，如果谈判逾越年底时限，朝鲜只能走新的道路，并可能采取让特朗普感到“吃惊”的敌对行为。

金英哲并指出，如果美方继续照此行动，朝鲜领导人金正恩对特朗普的看法也会发生改变。金正恩针对美国总统尚未有过任何刺激性言辞。

金英哲认为，拖延时间绝非明智之举，美国如没有勇气和智慧，就只能对流逝的时间和不断扩大的安全威胁感到束手无策。