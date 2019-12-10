反退休改革：法国工会将发起两次罢工抗议

法国工会周二再次发起全国性抗议示威，反对政府的国家退休制度改革。法国内政部公布，估计有33万9千人参加示威，其中巴黎有3万1千人上街。法新社称，在总理菲利普将于今天宣布退休改革细则前的这场示威，比12月5日80万人上街的规模有所缩减。不过预计今明两天“公共交通瘫痪”状况难以改观。 法国各大工会宣布，将在本月12日及17日再次发起全国性大抗议行动。

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法国内政部周二晚间宣布，参加周二抗议示威的人数约为33万9千人，在巴黎有大约3万人上街。上周四工会发起的首场抗议，全法有80多万人上街，巴黎有6万5千人参加抗议。不过，工会方面称，周二全法有88万人上街抗议，其中在巴黎有18万人游行。虽然此次官方公布抗议人数不及上次示威总人数的一半，但交通系统人士积极参加，公共交通依然受到重大影响。

法国铁路总公司周二表示，周三的公共交通仍将严重受阻。仅有四分之一高速铁路运行，巴黎仍有10条地铁线路完全关闭。巴黎大众运输公司已经预期，周四的公共交通也将严重受阻。

自上周四开始的反对退休制度改革的全国罢工，已导致交通瘫痪。总统马克龙周一与工会领袖开会，但没有突破。今晚，总理菲利普将公布退休改革详情。

法国4大工会刚刚宣布，将在本月12日及17日连续发起全国性大罢工行动。

法国9日再次爆发全国跨行业大罢工，反对政府进行退休制度改革，首都巴黎交通几乎完全瘫痪，其他多个城市交通也受到影响。