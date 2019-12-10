弹劾特朗普 民主党公布滥权和妨碍国会调查两大罪名

美国国会众议院司法委员会主席纳德勒周二公布针对总统特朗普的两项弹劾罪名，包括滥权和妨碍国会调查。法新社称，如果弹劾条款在圣诞节前获得民主党占多数的众议院全院表决通过，特朗普将成为史上第3位在国会遭指控的美国总统。

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不过，法新社的消息说，特朗普可能不会被弹劾下台。在民主党掌控的众议院几乎确定会表决通过弹劾条款后，由共和党掌控的参议院将接手审判，参院审判可能会在明年一月展开。一般来说，特朗普会依仗共和党掌控的参院避免遭到弹劾。然而，众院如果通过对特朗普的弹劾条款，将影响到特朗普寻求连任。而民主党人亟待重新夺回白宫宝座。

特朗普周二就民主党公布的两项弹劾罪名表示，这些指控是“可笑的”，并再次指责这是一场“猎巫”游戏。

众议院司法委员会主席纳德勒（Jerry Nadler）表示，共和党籍的特朗普“认为自己凌驾于法律之上”，“我们必须明确表明，即使是美国总统也一样，没有任何人凌驾于法律之上。”纳德勒在记者会上表示，特朗普危及美国宪法、破坏2020年大选的诚信以及危害国家安全。

针对特朗普涉嫌施压乌克兰，要求调查2020年大选的民主党政敌、前副总统拜登，民主党人自从9月24日起展开弹劾调查。民主党人指控特朗普，扣下国会已通过的对乌克兰安全援款，并拿可能在白宫举行会晤来诱使乌克兰总统泽伦斯基对拜登展开调查，构成滥权。

民主党人的指控也聚焦在特朗普致力阻挠国会针对其行径展开全面调查，民主党人认为，此举侵害国会监督行政部门的宪法明定权力。

众院议长佩洛西说，预期司法委员会会在未来几天表决建议对特朗普提出的正式弹劾指控，而众议院全院在圣诞前进行表决。

