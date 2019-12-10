美国加强制裁缅甸军方领袖 昂山素季将在国际法院为缅甸军方辩护

美国周二宣布加强对缅甸军政权制裁，将包括缅甸国防军总司令敏昂来在内的4位军事领袖列入黑名单；而缅甸国务资政昂山素季周三将在海牙国际法院为缅甸被指控种族灭绝作出申辩。联合国秘书长表示，种族灭绝受害者所应享有的正义经常得不到伸张。

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美国财政部周二公布制裁决定，除缅甸国防军总司令敏昂来外，其他3个被列入黑名单的将领分别是副总司令梭温及两个轻步兵师的指挥官。美国指他们侵犯罗兴亚人及其他少数族裔的人权。

上述4人在7月已被禁止入境美国。新的制裁将冻结他们在美国的资产，禁止美国人和他们做生意。

外交界和分析家表示，敏昂来可能参加明年的选举，角逐总统职位。此次受到制裁，可能打击他的政治前途。脸书Facebook去年8月已移除敏昂来的网页，使他失去与公众沟通的主要渠道。

另据法新社报道，缅甸国务资政昂山素季周三将在海牙国际法院为缅甸被指控种族灭绝作出申辩。原本被视为捍卫全球人权并赢得诺贝尔和平奖的昂山素季周三出庭，却要求为军方的镇压行为辩护。

缅甸军方在2017年对罗兴亚少数族裔进行军事镇压，成千上万罗兴亚人死亡，超过70万人逃往邻国孟加拉。

而联合国秘书长古特雷斯周二在纪念“缅怀灭绝种族罪受害者、受害者尊严和防止此种罪行国际日”的致辞中表示，在种族灭绝、危害人类罪、战争罪和族裔清洗的威胁下，种族灭绝受害者所应享有的正义经常得不到伸张。

秘书长办公厅主任玛丽亚·路易莎·维奥蒂代表联合国秘书长在就这一主题举行的一个圆桌会议上发言表示，种族灭绝仍然是“一种祸害”，它造成巨大痛苦。

她说，在这一天，我们缅怀并悼念骇人听闻的种族灭绝罪行的受害者，鼓励所有人思考可以做些什么，来维护《种族灭绝公约》规定的责任。

她认为，灭绝种族罪行对受害者、社区和整个社会的破坏性影响“可能需要几代人来克服和治愈”。她强调，防止灭绝种族的必要性不仅是道义上的，也是《公约》第一条规定的法律义务，将防止灭绝种族的责任交给每个国家。但是民间社会、宗教领袖、媒体和教师也发挥了重要作用。

她说：“在世界各地，我们看到仇外心理、种族主义、反犹太主义、反穆斯林仇恨和对基督教徒的攻击激增，这往往受到民族主义和民粹主义意识形态的推波助澜。”

联合国大会在2015年指定12月9日为“缅怀灭绝种族罪受害者、受害者尊严和防止此种罪行国际日”。