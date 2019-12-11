《回声报》：菲利普最终摊出退休改革牌

法国总理菲利普12月11日在法国经济、社会及环境理事会议中公布新的退休改革方案的多项细节。然而积分、退休年龄等争议并未达到工会期待，工会扬言将加强并延长社会动员。总理菲利普呼吁立即停止惩罚着法国乘客公交罢工活动。总理还表示，新的积分退休体制一旦实施之后，会更加便捷、实用，因有的人的担心是技术层面的、有的人的担忧是加有政治因素。总理还表示，在不强迫大家的情况下，我们要鼓励法国人延后退休年限。

广告 继续浏览后续

主要公布内容包含，维持以参数计算年金的“积分制”、确认特休制度的退场、维持62岁退休法定年龄，并加上64岁的“平衡年龄”、2022年新制正式上路、确保教师年金不减等。然而多项内容未回应工会团体诉求，各界不满声浪持续，工会扬言酝酿下一波罢工与示威。

法国总工会（CGT）秘书长马蒂内兹（Philippe Martinez）回应说到，“政府嘲弄了所有人”，且不相信铁路人员会对菲利普（Edouard Philippe）的发言感到满意。他表示，政府企图把退休制度个人化，要求所有人更晚退休，这是无法接受的。

法国总工会铁路分支负责人布伦（Laurent Brun）向法新社表示，将加强罢工行动，因为积分制度并不公平。法国民主工会联盟（CFDT）秘书长贝尔杰（Laurent Berger）则表示，64岁的退休年龄已“超出我们制定的底线”。

全国自主工会联盟（UNSA）批评菲利普的报告并未达到人们期望。团结铁路工会（SUD-rail）也表示失望，并将加强社会动员力度。

极右翼领袖玛丽-勒庞（Marine Le Pen）与极左派领袖梅郎雄（Jean- Luc Melenchon）也都对政府的态度表示不满。勒庞说，情况“极度令人忧心”；梅郎雄则表示有钱人的优势仍在，“改革既不公平、也不公正”。

菲利普在11日的报告中首先表示：法国不曾也不会选择 “别人怎样我不管，我只管自己的 ”自私想法。我们试图保留社会契约中最紧密且有力的连结。他强调改革并非战争，他不希望看到法国走进权力关系的逻辑，也不想要“修辞学之战”。

改革内容的部分，“积分”的参数计算方式确定将不会改变。他表示，积分计算的方式，将会由社会各界共同制定，未来退休法案将确保这些积分不会减值，这也大家心里最没有普的事情。

目前的退休制度依照不同工种分为42种，新制度将参考瑞典，简化所有现行工种分类，一律采取统一制，意即不分职业与身分，所有人的退休条件都会以“点数”方式计算，收入、特殊职业事件、工作时数、年资与工作艰困程度等都将纳入计算参数。

统一制的实施将代表特殊制将走入历史，这是新制的重要原则，菲利普强调：“带着沉着、决心与尊重，我对工会组织说，统一制度已经来临，而特殊制则大限已至。”

菲利普接着指出，女性将是统一制的赢家，因为新制能填补薪资落差。目前女性退休金仍是男性的一半，而且女性更常必须面临事业中断。为此新制中，自第一次生育后，就可获得补充积分，积分可选择给母亲或是父亲。

面对新制有利富人的质疑，菲利普指出，富人缴交的分摊金将比现行更高。而退休金的最低金额也保证订在每月1000欧元，亦即法定最低工资的85%。

此外，针对饱受批评的退休年龄，菲利普承诺将维持62岁的法定退休年纪。但他也指出，为了年金收支平衡，并鼓励人民增加工作年数，将采纳设置退休制度高级委员会（Haut-commissaire aux retraites）的提议，在退休法定年龄之上，加设“平衡年龄”以及“奖惩制度”。预计将于2027年将：平衡年龄“设在64岁，以达到预算平衡。

曾表态支持统一制的法国民主工会联盟秘书长贝尔杰对“平衡年龄“相当不满，表示政府已”超出底线“，并强调这应该是制度的改革，而非参数的改革，政府不应混淆两者。他说：”要求职工推迟退休年限，这已经超出底线了。“因此，他将与工会商讨，该如何继续这场运动。

至于新制正式上路的时间点，菲利普表示，2022年踏入职场的新人将会直接采用新制，也就是2004年诞生的这一代年青人。而已在职场的劳工，将会以1975年做分水岭。1975年后出生的人，之后也会改用新制；1975年前出生的人将不会受到影响。

随后，菲利普谈到担心将受新制大幅影响而大规模动员罢工的教师。他严正表示：“他保证教师退休金将不会损失一分钱，这样的事情不会发生。我们会在新法中规定教师的退休金比照公务人员。”

关于医院的照护人员，他表示，将会把夜间值班纳入年金“艰困劳动”参数的计算项目，一次可以让1/4的医护人员提早两年退休，或在退休前把全工渐渐转为半工。总理还保证积分法将考虑消防人员、警察、军人或宪兵的特殊工种，保证他们提早退休的福利。

菲利普呼吁公共企业的领导人能和工会组织进行对话，“这个让上百万法国人受苦的罢工应该要停止了”。根据菲利普所提时程，部长联系会议将于明年1月22日正式讨论，随后新制草案2月底提交国会，而2022年1月，新的权益即将上路。

最后，菲利普表示政府有决心推动这个“更强劲、更简单、更公正”的退休制度。