比利时9岁天才男孩将大学毕业 想读博士

比利时的一名9岁天才男孩劳伦·西蒙斯（Alexander Simons）即将从荷兰的埃因霍温理工大学（Eindhoven University of Technology）获得学士学位，并将继续攻读电气工程博士学位。埃因霍温理工大学是一所欧洲顶尖理工大学。劳伦·西蒙斯（Laurent Simons）正在该大学学习电气工程，这门学科即使对于一名正常年龄的学生来说，攻读下来都很难。

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大学教职员称赞劳伦是“非凡的”。他即将在12月完成学士学位。

劳伦的父亲亚历山大·西蒙斯（Alexander Simons）告诉美国有线电视新闻网（CNN），劳伦在毕业后打算攻读电气工程博士学位的同时也攻读医学学位。

他的父母说，当劳伦的祖父母说他是一个天才的时候，他们还以为祖父母有些夸张，但劳伦的老师们很快就证实了祖父母的看法。

“他们（老师们）注意劳伦非常特别。”母亲莉迪亚（Lydia）说。

劳伦接受了一次又一次的测验，因为老师们力求确定出他的才能有多大。父亲亚历山大说：“他们告诉我们，他就像一块海绵一样。”

劳伦来自一个医生家庭，他的父母也不明白为何自己的儿子学东西如此快。

莉迪亚有一套自己的解释。“我在怀孕期间吃了很多鱼。” 她开玩笑地说。

埃因霍温理工大学允许劳伦比其他学生更快地完成学业。

该大学电器工程学士学位教育主任舍尔德·霍尔斯霍夫（Sjoerd Hulshof）在一份声明中说“这并非不寻常”。

霍尔斯霍夫称赞了劳伦，并说他“非常杰出”。他还表示，对于有很好理由要求尽快完成学业的特殊学生，可以安排一个调整过的时间表。“我们也以几乎同样的方式帮助那些参加顶级运动的学生。”

“劳伦是我们这里学得最快的学生”，霍尔斯霍夫说，“他不仅具有超常智能，而且也是一个非常有同情心的男孩。”

劳伦告诉CNN，他最喜欢的学科是电气工程，他也“打算学一点医学”。

劳伦的才能早已引起学术界极大的关注。他已经被多所世界知名大学联系，至于他正在考虑去哪所大学就读博士，他的家人还没有透露。

“对劳伦来说，吸收知识毫无问题。”父亲亚历山大说，“我认为，聚焦点将会在于研究和运用知识发现新事物上。”

尽管劳伦显然能比大多数人学得快，但他的父母也不想把孩子弄得很紧张。

“我们不想让他变得太严肃，他可以做些他喜欢的事情。”亚历山大说，“我们需要在‘他还是个孩子’和他的才能之间找到平衡。”

劳伦说，他喜欢和他的小狗萨米（Sammy）玩，也喜欢玩手机，就像很多青少年一样。

但是，与大多数九岁孩子不同的是，他已经制定出自己的人生愿望。