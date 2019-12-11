缅甸被控迫害罗兴亚 昂山素季否认种族灭绝意图

国际法院就缅甸军方对罗兴亚人实施的暴行举行首次听证会 昂山素季出庭辩护 2019年12月11日

诺贝尔和平奖得主昂山素季近日率领代表团前往位于海牙的国际法院，为缅甸政府对罗兴亚穆斯林发动的军事行动辩护。她12月11日在法庭上否认当局有任何“种族灭绝意图”。国际法院是联合国主要司法机构。昂山素季12月11日向庭上法官表示，她承认军队也许使用了“不相称武力”，但无法据此证明缅甸试图消灭少数民族罗兴亚。

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西非国家赞比亚日前代表伊斯兰合作组织（Organisation of Islamic Cooperation）57个成员国，向国际法院（ICJ）控告缅甸违反1948年防止及惩治灭绝种族罪公约，于2017年对罗兴亚穆斯林发动血腥军事镇压，造成数千人丧命，约74万名罗兴亚人因此逃至邻国孟加拉。赞比亚要求法院采取紧急措施，以遏止进一步的暴力事件。

法新社报导，曾因抵抗缅甸军政府而获国际赞誉的昂山素季，这一次选择支持军方。

身着缅甸传统服饰、头上插着鲜花的昂山素季表示：“令人遗憾，赞比亚向法庭展示的是关于若开邦（Rakhine）情势的误导和不全面内容。”

昂山素季辩称，缅甸军方2017年的行动是对数百名罗兴亚武装分子的回击。

她表示，（法庭）在评估试图处理叛乱的人员意图时，请留意这个复杂情势，以及缅甸国家主权和国内安全所遭遇挑战。

她还表示， 不能排除，在某些情况下，军事单位成员无视国际人道法规范，使用了不相称武力，或者他们未清楚区别作战人员与平民。 “当然，在这样的情况下，种族灭绝意图不能是唯一假设。”

联合国调查人员去年作出结论，缅甸政府对待罗兴亚人的方式足以构成灭绝种族罪，人权团体也详列缅甸施虐罪状。

不过，昂山素季指出，国际法院并未认定1990年代造成民众大规模逃难的所有巴尔干半岛冲突为种族灭绝行动。

12月11日，约250名亲缅甸政府人士在国际法庭前集结，高举有昂山素季面孔、写着“我们与你同在”的标语牌。与此同时，一群支持罗兴亚人的民众也在法庭外集结，高喊“昂山素季，你无耻”。

路透社报导，灭绝种族罪的认定门槛相当高；自第二次世界大战以来，国际法仅作出3个灭绝种族罪判定，分别针对1970年代后期在柬埔寨、1994年在卢安达以及1995年在波斯尼亚斯雷布雷尼察（Srebrenica）所发生事件。