香港放弃以人脸识别发展智慧灯柱 专家期科技发展须以私隐先行

被指所收集个人资料可用作「人脸识别」的智慧灯柱，引起港人关注，并被反修例运动示威者破坏，为免被指假犯私隐，智慧灯柱技术咨询专责委员会达成共识，建议以光学雷达、热能探测器等科技来代替摄影机，以保障私隐，免除市民忧虑灯柱收集人脸等资料被转作其他用途甚或送往中国部门。香港信息科技商会荣誉会长方保侨欢迎港府让步，并期望港府日后发展科技时，以保障私隐先行。

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中国近年锐意发展闭路电视及人脸识别系统以建成「世界上最大的视频监控网」，作为特别行政区之一的香港，近期被发现有中国内地的人脸识别研发公司两年前已参与香港出入境过关系统的组建工作，引起港人关注。

及至今年，港府决定推出为期三年的「多功能智能灯柱试验计划」，在全港人流车流较多的四个地区，即中环和金钟、铜锣湾和湾仔、尖沙咀、观塘和启德发展区分阶段安装约四百支智慧灯柱，以推动香港发展成为智慧城市和支持5G无线网络的建设。最先一批的50支智慧灯柱自六月底起在九龙湾、启德和观塘市中心投入服务，收集不同实时城市数据如气象、空气质素、道路车流等，并以开放数据形式供公众运用。不过，智慧灯柱的全景摄影机被指除了可以搜集实时交通数据和监察交通及非法活动的快拍图像外，其高清摄录功能亦可清晰拍摄途人影像，惹起「数据送中(国)」的忧虑。当局其后澄清，会关闭摄录功能或调低影像清晰度，但仍然不能释除市民疑虑。在8月下旬一次示威游行中，九龙湾的智慧灯柱被破坏，有人在灯柱以黑色喷漆喷上「不要监控」，而观塘海滨道的智慧灯柱则被人以写有「监控来了」的贴纸遮盖镜头。

智慧灯柱技术咨询专责委员会昨(10日)天举行会议，本职是政府资讯科技总监的委员会召集人林伟乔会后表示，委员会详细审视智能灯柱的功能和技术后，认同智能灯柱计划应继续推行，所得数据亦会继续开放，但会建议采用其他科技方案如光学雷达、热能探测器等来取代摄影机。

委员之一的方保侨解释，光学雷达只会看见物体外形，而热能探测器是黑白的，看不清人脸，这便可平衡科技发展与私隐，相信可消除市民戒心。

林伟乔又说，将于明年2月向港政府提交的详细报告，亦会包含其他建议，包括日后如在智能灯柱加入任何新的智能装置，需通过由第三方审视评估，以确保符合国际认可的私隐及保安标准。该会同时建议，安装灯柱前须咨询立法会及当区区议会。

方保侨补充，香港保安度要求高的地方，例如机场和边境关卡仍会有人脸识别系统，以便执法，但智能灯柱装置密度高，部分贴近民居的，更可能把家中情况摄入镜头，私隐的考虑自然更大。他续称，港人与政府现时的互信度十分低，更应保障私隐，期望港府发展科技时，要以私隐先行，否则便是本末倒置。