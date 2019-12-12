以色列一年内将三度大选 内塔尼亚胡宣布辞去除总理外所有部长职务

由于以色列未能在12月11日的期限前组建联合政府，且议会解散和选举法律草案获得通过，该国将于2020年3月2日再次举行选举。此外，内塔尼亚胡总理并在12日宣布，他将辞去兼任的所有部长职务，但将继续担任以色列总理。

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以色列2019年4月举行国会选举后，总理内塔尼亚胡组阁失败，9月再度选举，该国总统里夫林先后授权内塔尼亚胡和其对手甘茨组阁，但均以失败告终，且双方无法就权力共享方面达成共识。随后开放组阁，也没有任何议员成功拉到足够票数。这一明年3月将再次举行大选的消息，意味着以色列会在一年内三度改选国会。此外，内塔尼亚胡还将面临党内挑战，由他领导的利库德集团11日表示，预计于12月26日将举行党内初选。

针对内塔尼亚胡个人的贪腐调查仍在发酵当中。以色列反腐监督机构，以色列质量政府运动日前向以色列高等法院提交请愿书，要求面临涉嫌贪腐起诉的内塔尼亚胡辞去总理职务。对此，内塔尼亚胡12日作出最新回应指出，他将于2020年1月1日辞去兼任的所有部长职务，但“将依法继续担任总理一职”。内塔尼亚胡的回应得到了以高等法院的支持。以高等法院还于当日裁定，内塔尼亚胡可以暂时留任总理一职。

目前，除了总理一职外，内塔尼亚胡还兼任以色列卫生部长、社会福利部长、侨民部长和代理农业部长。此前，他曾一度兼任国防部长及外交部长。以色列总检察长曼德尔卜利特在月初，对涉嫌贪腐的内塔尼亚胡正式提交起诉书，以受贿、欺诈和背信3项指控对其进行起诉，但给予他30天时间寻求豁免。内塔尼亚胡则批评称，对他的起诉建立在“虚假指控”和警察不公正调查的基础上，是一场“未遂政变”。根据以色列法律规定，总理受到指控并非必须下台，但包括部长在内的其他政府官员在遭到起诉时必须辞职。