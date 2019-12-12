《时代》杂志选桑伯格为年度风云人物拒绝选票最多的香港示威者在美国引发强烈反响

瑞典16岁环保少女桑伯格（Greta Thunberg）被美国《时代》杂志选为年度风云人物，而获选票最多的香港“反送中”示威者却被该杂志拒绝，引发美国网民批评。

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有网民表示桑伯格忧心碳排放太严重，因此坚持不搭飞机只搭帆船，但她平日身上穿的、吃的，日常生活中用的还是会有碳排放。网民说《时代》杂志是不是对桑伯格过誉了？

还有网民在自己的推特上贴出桑伯格今年1月搭乘火车的照片，只见桑伯格坐在车厢里吃着东西，桌上放了许多食物，还有纸杯、塑胶等物品，网民批评她只会“讲漂亮话”。还有网民说桑伯格拒绝学习、放弃思考，把自己推离真相。网民说“她知道有几种暖化理论吗？无知就会闹出笑话，那艘帆船为了接她，船员们制造的碳足迹是她直接搭飞机的十倍以上。”

《时代》杂志从1927年起每年评选年度风云人物，由杂志各部门提名，征集读者投票，杂志编辑部决定最终名单。今年共有2700多万人参加投票，香港示威者得票率超过30%，比起第二名的得票率4.5%，遥遥领先。但《时代》编辑依旧选择了环保少女。

旅美著名独立作家和时政评论员曹长青在推特上发文，指《时代》杂志选择桑伯格而拒绝香港示威者，是因为惧怕中共。

美国总统特朗普的长子唐纳德批评《时代》杂志是在离弃那些为自己的自由而战的香港示威者，去推销一个被用作营销噱头的少女。

总统特朗普12日发推文批评《时代》杂志将桑伯格选为年度风云人物，推文写道：“太荒谬了！桑伯格必须解决她的情绪管理问题，之后和朋友去看一部好的老电影！”

特朗普的推文很快在社群媒体传开。“呆伯特”（Dilbert）漫画作者亚当斯表示：“这就是我们不让35岁以下的人竞选总统的理由，桑伯格是个最好的例子。”