玻利维亚前总统抵达阿根廷 计划长期政治避难

根据阿根廷当地多家媒体周四报道，玻利维亚前总统莫拉莱斯(Evo Morales)已经秘密抵达阿根廷，并计划在该国长期政治避难。

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阿根廷新任外长索拉（Felipe Sola ）在接受采访时确认了该消息，并表示莫拉莱斯提出的政治避难申请已递交至内政部等待审批。索拉还强调莫拉莱斯在阿根廷期间不得发表任何政治言论。

莫拉莱斯上月被指涉及玻利维亚大选舞弊，在军方与反对派的压力下，宣布辞任总统。他在出走墨西哥后，批评宣布出任临时总统的参议院副议长珍尼娜·阿涅斯（Jeanine Áñez），“发动政变”。而在墨西哥居住一阵后，他并前往古巴接受医疗检查，随后决定接受阿根廷总统费尔南德斯（Alberto Fernández）邀请，到阿根廷避难。

据悉，玻利维亚前副总统、前外长等官员也一同抵达阿根廷。玻利维亚现任临时总统阿涅斯曾于上月15日宣布，如若莫拉莱斯回国，将须“面对司法”。玻利维亚临时政府还指控莫拉莱斯在近期的政坛动荡中，犯下了“煽动叛乱和恐怖主义罪”。