谍杀魅影致外交风波 俄罗斯报复性驱逐两名德国外交官

一名格鲁吉亚公民8月23日在柏林一个公园光天化日之下被三颗消音子弹击毙，这引发了德国和俄罗斯之间的外交不睦。就在德国宣布因俄方在调查当中拒不合作而驱逐俄罗斯两名外交人员后，俄方今日也宣布，将驱逐两名德国外交官，以示报复。

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这名格死者年龄40岁，在柏林市中心一处公园内连中三枪消音子弹，当时正值白天，目击人士声称其“被”死亡的方式干净利落，好似行刑一般。死者被公开的名字有托尔尼克-航古什维利，以及泽李姆汗，属于格鲁吉亚的少数民族车臣族，曾在2000年左右活跃在车臣分裂势力阵营。德国联邦法院以间谍案审理此案，并指出主要嫌疑人是一名54岁的俄罗斯人，此人已经在案发后被抓，使用的是虚假身份证件。德国司法部门认为，本次暗杀者如果不是为了俄罗斯联邦做事，就是为车臣自治共和国做事。这令人想起2004年在卡塔尔命丧汽车炸弹的伊奇克里亚车臣共和国前总统扬达尔比耶夫，当时该案颇为轰动，引出了两名俄罗斯特工的幕后，但并非个例，众多车臣前军人在流亡途中遭遇暗杀。

本周一在参加法德俄乌四方诺曼底会谈，探讨乌克兰东部和平制度化问题期间，普京曾对这起柏林暗杀案置评，称死者曾经活跃在分裂活动当中，受到俄罗斯官方搜捕，身负2004年和2010年莫斯科地铁爆炸案等嫌疑。俄罗斯媒体则在普京发布上述评论之后的第二天指出，莫斯科系列地铁爆炸案的审理过程中从未提到过在柏林公园被暗杀的航古什维利。

周四，俄罗斯外交部召见了德国大使冯格里，指出两名德国大使馆人员被认为不受欢迎，7天之内必须离境。对于外界的担忧，普京表示，虽然互相驱逐外交官员是既成事实，但并不构成外交危机，并称俄罗斯将全力协助德国澄清此案。