韩国瑜提出支持立难民法 蔡英文竞选办回应:勿选举炒作

台湾2020年总统大选国民党候选人韩国瑜在周四表示，反对民进党以现行法规和行政措施处理《难民法》及“反送中”议题，并提出全力支持台湾《难民法》立法。对此，蔡英文总统竞选办回应称，应务实协助港人而不是选举炒作。

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蔡英文在月初出席与年轻选民互动的“倾听我们说 2020总统大选青年论坛”时曾提到这一问题。她当时在这一论坛上回答选民提问时指出，并不认为现阶段台湾对香港的协助，需要动用到《难民法》，重申《港澳关系条例》本身就具足够法律基础可协助参与反修例运动的港人赴台生活。随着香港“反送中”运动引发台湾民众的广泛关注，相关议题也成为了民进党助选的一大热门话题之一。在处理两岸关系上随着该运动地发酵，而陷入被动的韩国瑜于当晚在脸书上发文提出，“反对民进党以现行法规和行政措施处理《难民法》及反送中议题”，并称“全力支持《难民法》之立法，人权不能打折！”韩国瑜写道，“民进党政府不能说一套做一套，利用香港反送中抗议，操作‘芒果干’骗取选票，对于《难民法》却扭捏作态”。他并强调，“人权是民主之本，民主是人权的延伸；现行法制因应香港情势，要解决问题必须要立法解决，而不是一直都在空口白话，没有实际行动！”

韩国瑜称，“香港‘反送中’抗议，显示香港人对于‘一国两制’的不满，未来我们会对港澳条例相关规定进行检讨。我们崇尚和平、理性沟通、坚持民主，而不是为了选票、只会嘴上呛辣，到了执行实务层面就立刻怂掉的投机算计”。他说，“民进党治国不能老是像挂羊头卖狗肉的黑店一样，既然芒果干这个前菜吃完了，说好的《难民法》这个主菜也该上桌了。”事实上，韩国瑜并不是蓝营中首个提出要立《难民法》支持香港“反送中”示威者的政客，曾担任过国民党主席的前新北市市长朱立伦也在近日指出，“支持香港所有人民追求民主人权，是国民党一贯坚持立场，他们不希望有任何政党或个人，是想要把香港争取民主人权的过程，当作提款机、当作选举战略，而是真正关心香港人民、关心香港民主”。他并称，“所以对于《难民法》的通过，国民党应该予以支持，《难民法》躺在那边那么多年，而民进党今天若真正关心香港民主，就应该积极推动这样的法案。”

据台湾媒体报道显示，《难民法》从行政院内政部在2005年提出来至今14年，经过国、民两党执政轮替，但至今仍无实质进展。蔡英文近日有关暂不需要推动《难民法》立法的发言，也引发了包括香港浸会大学学生会长方仲贤对民进党当局缺乏实质行动支持港人，所谓以“香港人的鲜血来换取台湾人的选票”的批评。就这一争议发言，蔡英文本人对这一指控加以否认，方仲贤也事后进行了道歉。而针对韩国瑜此次就《难民法》问题向蔡英文的施压攻势，据中央社报道，蔡竞选办公室发言人廖泰翔则回应称，“坚定支持香港人民追求民主、自由与人权，既有法律体制已有足够机制处理香港人民到台湾模式，政府会尽力站在人道立场给予必要协助”。他说，“这是如何务实协助香港人民的事，不是政治攻防或选举炒作。”此外，台湾外长吴钊燮近日告诉媒体称，民进党政府无意干涉香港内政，并强调台湾现行法规足以应付少数寻求来台居住的港人和港生。他指港警以“不成比例的武力”对待示威者，北京若再以武力介入，势必会使暴力进一步升级。

吴钊燮对美联社记者表示，“一旦发生这种情况，台湾将与国际社会合作，为逃离暴力而流离失所的人提供必要援助”，但并没说明援助方式，也未提及部分港人期待台湾能尽速通过的《难民法》。他说，“北京当局若再以任何武力介入，势必会使暴力进一步升级。届时，台湾将在协助港人离港的问题上，采取 ‘不同立场’ ”。