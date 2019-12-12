朝鲜指责美国“反朝敌对挑衅” 再提年底期限

自平壤方面消息，朝鲜外务省发言人周四指责，美国召集联合国安理会举行朝鲜半岛局势公开会的做法，是“反朝敌对挑衅行为”。该发言人并再谈到由朝鲜最高领导人金正恩于年初提出的对美“年底期限”。

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据朝中社报道，朝鲜外务省发言人在谈话中指出，美国国务卿蓬佩奥10日发表“必须切实履行联合国对朝制裁决议”的言论，美国还在11日召集联合国安理会成员国举行朝鲜半岛局势公开会。朝方官员称，在“年底期限”日日逼近的情况下，美国继续加大对朝鲜的“挑衅力度”，再次作出“反朝敌对挑衅”行为，并指“此举是搬起石头砸自己脚的愚蠢举动”。这名发言人还谈道，“在当前的敏感时期，美国鼓吹对朝打压气氛，朝鲜绝不姑息纵容；美国张口闭口叫嚷重启对话的老调”。朝方发言人并扬言，但即便朝美进行对话，美国也没有什么东西能给朝鲜。其还重申，“正如朝鲜之前阐明的那样，朝鲜已没有什么可失去的了；朝鲜已做好把美国的任何选择奉陪到底的相应准备。”

自今年2月朝美领导人河内会晤以来，两国关系以及朝鲜半岛局势始终未能实现根本性突破。尽管有消息显示，美朝官员一直保持着接触，但朝方不满两国核谈判至今胶着，负责对美事务的副外相李泰成在12月3日对外宣称，朝鲜向美方发出的年底对话期限日益逼近，朝鲜会准备什么样的“圣诞礼物”，“完全取决于美国的选择”。特朗普则在当天于伦敦出席北约峰会时对媒体说，金正恩“喜欢发射火箭，不是吗？这就是为什么我称他为‘火箭人’。”他补充称，“现在，我们拥有有史以来最强大的军事力量，而且我们迄今为止是世界上最强大的国家”。特朗普并称，“希望我们不必使用它，但是如果我们需要这么做，我们将使用它。如果须要，我们会这么做。”双方的这一表态再次引发了美朝之间的关系激化。

朝鲜常驻联合国代表金星并在上周六宣称，朝方已不愿与美国就朝鲜半岛无核化进行讨论，与华盛顿的“冗长谈判”亦无需要。而在朝鲜外务省发言人的这一最新谈话发表当天，韩国国家安保室室长郑义溶主持召开，国家安全保障会议（NSC）常任委员会会议，讨论近期半岛安全局势。韩联社的报道指出，朝鲜为无核化谈判设定的“年底期限”将至，朝鲜发起挑衅的可能性增大，美国也于近日提议召开联合国安理会会议讨论朝鲜问题，双方紧张局势升级，在此背景下此次国安会常委会召开，与会委员可能就保持朝美对话动力、寻找韩朝沟通突破口等事宜进行了集中讨论。另据消息显示，美国国务院对朝代表比根(Stephen Biegun)会在与安理会15个理事国进行会谈后，将于15日左右访韩，还具有会在板门店等地寻求与朝方接触的可能性。