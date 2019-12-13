美众院司法委员会通过批准向全院递交特朗普弹劾条款

美国民主党人占优的国会众议院司法委员会在周五投票通过了，针对特朗普总统滥用职权和妨碍国会调查的两项弹劾条款，使特朗普成为美国历史上第四位面临弹劾的总统。

广告 继续浏览后续

众议院司法委员会在当地时间上午依次通过滥用职权和妨碍国会调查两项弹劾条款，表决结果均为23票赞成、17票反对。没有身处该委员会的共和党人投出赞成票，也没有民主党人投出反对票。过去两天以来，委员会两党议员就弹劾条款具体内容展开辩论，双方立场针锋相对、言辞激烈。众议院司法委员会原定12日辩论结束后举行表决，但委员会主席、民主党人纳德勒晚间突然决定将表决改期至13日。

民主党人占多数的众议院拟于下周开始审议弹劾条款，并在审议结束后进行表决。分析人士指出，众议院全院很可能在下周投票批准这些指控。在众议院完成弹劾程序后，参议院将在数周后就此进行审理。据了解，但凡有一项弹劾条款在众议院全院表决时获得简单多数支持，特朗普弹劾案就将进入共和党人占多数的参议院接受审理。在参议院，弹劾条款须获得至少三分之二参议员支持才能获得通过并使特朗普被解职。

值得一提的是，针对民主党人被指将在圣诞节休假来临前，加快总统弹劾案的投票进程，白宫则回应称，这次表决为“情急拼命下的装模作样”。白宫新闻秘书格里沙姆并在声明中表示，司委会就弹劾川普条款的辩论“已达到可耻的结局”。格里沙姆称，“总统期待参议院的公平对待和正当程序，众议院一直可耻地拒绝给予总统这样的待遇。”此外，白宫律师西波隆在周四前往国会山，会见参议院多数党领袖、共和党籍参议员麦康奈尔商讨弹劾案审理事宜。麦康奈尔当晚接受媒体采访时说，他正与西波隆进行协调。此外，他还强调，“将总统赶下台的可能性为零”，麦康奈尔称，希望共和党明年在参议院的审理中不会有任何“变节者”。

众议院议长佩洛西亦于当天指出，在没有共和党支持的情况下，民主党人将在众议院全体投票时获得弹劾总统的票数。她坚称民主党人针对特朗普的弹劾行动目标是“保护和捍卫美国宪法”，并重申“没有人能凌驾于法律之上，总统将为他滥用权力和阻碍国会的行为负责”。